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台灣基進喊「綠綠合作」　趙天麟：應讓藍營極小化

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
對於台灣基進喊出的「綠綠合作」，民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，應讓綠營極大化、讓藍營極小化。圖／本報資料照片
對於台灣基進喊出的「綠綠合作」，民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，應讓綠營極大化、讓藍營極小化。圖／本報資料照片

為了明年高雄市議員選舉，台灣基進民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟喊民進黨不要單獨過半，要「綠綠合作」、「本土派過半」。趙天麟說，身為黨部主委，輔選議員人數過半是他的職責，民進黨可以和有本土理念的政黨合作，讓本土派、綠營極大化，讓藍營極小化。

趙天麟說，他是民進黨高市黨部主委，以輔選市長陳其邁連任和綠營議員過半為大目標，台灣基進新聞部主任張博洋、高雄市黨部主委李欣翰今天向民進黨喊話，要「綠綠合作」。

趙天麟受訪時表示，民進黨在高雄市議會有單獨過半、也有不過半的時候，目前就不過半，今年度總預算審查時就看得出沒有過半的困難。和台灣基進都有本土理念，台灣基進也有優秀人選，不排除合作，目前則是各自努力的階段　各自練兵。

趙天麟說，日後提名，民進黨可「保守過半」提名，例如議員66席，提名34人、35人； 也可以「極大化過半」的提名 ，例如提名37人、38人、40人等，大家都有合作、討論的空間，可以讓「本土派」、綠營極大化， 讓藍營極小化。　　

民進黨 趙天麟 台灣基進

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