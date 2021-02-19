金門基層農會改選 新任理事長許玉昭呼聲最高

全國基層農會改選將於本週日（21日）登場，將選出會員代表與小組長，各地選情激烈，但金門相較之下平和許多，多區幾乎都是同額競選，反而是3月將進行的總幹事與理事長選舉格外受矚目，據了解，總幹事有「阿芸姐」農場負責人張斯翔與前建設處長文水成登記候聘，兩人都已通過縣府與農委會審核，新任理事長則是縣議員許玉昭呼聲最高。

金門縣農會將於週日進行農事小組選舉，全縣5144位會員，在五鄉鎮34個投開票所投票，選出會員代表44位、正副小組長54位，據了解，很多區都是同額競選，競爭不如台灣激烈。

縣府建設處表示，依據相關辦法，小組改選後，將於3月2日召開會員代表大會實施選舉選出理監事；3月12日召開第一次理、監事會議，改選理事長、常務監事及聘任總幹事。

據了解，金門農會理事長蔡水游與總幹事黃永堆兩人的任期都已屆滿，相較之下，金門的農會代表與小組長的選舉平靜無波，但隨之而來的總幹事之爭，似乎是競爭激烈，由39歲的張斯翔與54歲的文水成兩人競逐。

文水成的農業相關行政經歷豐富，歷任建設科科員丶建設處課長丶副處長丶處長；動植物防疫所課長丶所長；金門縣畜產試驗所所長等職。

另一人選張斯翔，原本在台北市擔任消防員，在10年前放棄高薪，返鄉從事安全蔬菜種植，目前是金門蔬果類最大的供應商。