快訊

日職／長知識！斷掉球棒會怎樣 巨人隊員工揭密事實

邱太三涉關說司法卻掌陸委會 黃國昌：恬不知恥

金門基層農會改選 新任理事長許玉昭呼聲最高

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門農會理事長、總幹事將於3月進行改選，前建設處長文水成轉換跑道挑戰參選總幹事，頗受農友期待。記者蔡家蓁／攝影
金門農會理事長、總幹事將於3月進行改選，前建設處長文水成轉換跑道挑戰參選總幹事，頗受農友期待。記者蔡家蓁／攝影

全國基層農會改選將於本週日（21日）登場，將選出會員代表與小組長，各地選情激烈，但金門相較之下平和許多，多區幾乎都是同額競選，反而是3月將進行的總幹事與理事長選舉格外受矚目，據了解，總幹事有「阿芸姐」農場負責人張斯翔與前建設處長文水成登記候聘，兩人都已通過縣府與農委會審核，新任理事長則是縣議員許玉昭呼聲最高。

金門縣農會將於週日進行農事小組選舉，全縣5144位會員，在五鄉鎮34個投開票所投票，選出會員代表44位、正副小組長54位，據了解，很多區都是同額競選，競爭不如台灣激烈。

縣府建設處表示，依據相關辦法，小組改選後，將於3月2日召開會員代表大會實施選舉選出理監事；3月12日召開第一次理、監事會議，改選理事長、常務監事及聘任總幹事。

據了解，金門農會理事長蔡水游與總幹事黃永堆兩人的任期都已屆滿，相較之下，金門的農會代表與小組長的選舉平靜無波，但隨之而來的總幹事之爭，似乎是競爭激烈，由39歲的張斯翔與54歲的文水成兩人競逐。

文水成的農業相關行政經歷豐富，歷任建設科科員丶建設處課長丶副處長丶處長；動植物防疫所課長丶所長；金門縣畜產試驗所所長等職。

另一人選張斯翔，原本在台北市擔任消防員，在10年前放棄高薪，返鄉從事安全蔬菜種植，目前是金門蔬果類最大的供應商。

至於農會新任理事長，據悉雖有多人有意參選，但縣議員許玉昭呼聲最高，可望成為黑馬。

金門農會新任理事長外傳有多人有意參選，但據聞縣議員許玉昭（中）的呼聲最高，可望成為「超強黑馬」。記者蔡家蓁／攝影
金門農會新任理事長外傳有多人有意參選，但據聞縣議員許玉昭（中）的呼聲最高，可望成為「超強黑馬」。記者蔡家蓁／攝影
金門農會理事長蔡水游與總幹事黃永堆任期將滿，近期的農會代表與小組長改選可能牽動未來選戰，引起各界關注。記者蔡家蓁／攝影
金門農會理事長蔡水游與總幹事黃永堆任期將滿，近期的農會代表與小組長改選可能牽動未來選戰，引起各界關注。記者蔡家蓁／攝影

金門 農會

延伸閱讀

芎林鄉農會選舉爆文宣戰 總幹事聲淚俱下駁斥指控

金門一年發生280件火災 不當燃燒雜草成主因佔9成

金門元宵燈節改燈光靜態展覽 鸕鶿、水獺都來報到

金門1+1振興券核銷進入倒數 最終受理日訂在2月26日

相關新聞

金門一年發生280件火災 不當燃燒雜草成主因佔9成

金門遭逢50年來最嚴重的旱災，走一遭鄉野林間，幾乎觸目可及都是乾枯的樹枝與雜草，猶如不定時炸彈。金門縣消防局今天表示，地...

金門基層農會改選 新任理事長許玉昭呼聲最高

全國基層農會改選將於本週日（21日）登場，將選出會員代表與小組長，各地選情激烈，但金門相較之下平和許多，多區幾乎都是同額...

屏東原百貨打造「部落前店」 融合原民文化新型態聚落

屏東縣政府原民處歷時3年，在屏東市勝利星村園區內打造「原百貨」，藉由前店後場概念，前店原百貨拓銷據點，後場串連屏東9個原...

金湖首度舉辦天燈祈福 開放百盞邀民眾共同見證集氣

在元宵節放天燈，是台灣不少地方的傳統文化特色。金湖鎮公所今天表示，將在3月3日晚間8點於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「202...

「加工區」走入歷史 高雄、楠梓加工區下周卸牌更名

立法院去年底將「加工出口區設置管理條例」修正為「科技產業園區設置管理條例」，全台各地超過半世紀的「加工出口區」名稱走入歷...

屏東家扶發百萬獎學金助學 阿基師允諾一定給工作機會

屏東家扶中心今天在潮州服務處舉辦「助學圓夢，愛傳家福」寒假大專獎學金頒獎典禮，由家扶學子代表向社會大眾致謝，分享自身經歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。