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遞補連江縣議員 陳貽斌：為莒光發展努力

中央社 / 連江縣19日電

連江縣議會今天舉行遞補當選議員陳貽斌宣誓就職典禮。陳貽斌希望各界給予指教，並將為莒光鄉親福利及未來發展努力。

依中央選委會公告，陳貽斌遞補當選連江縣第7屆第3選區議員，宣誓就職典禮由議長張永江主持，連江地院院長王邁揚擔任監誓人，依法定程序宣誓。

107年連江地檢署依違反公職人員選舉罷免法，起訴連江縣議員王孝榛行賄6名選民，經福建高等法院金門分院民事判決王孝榛當選無效。

中選會公告，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，由同選區相差15票的候選人陳貽斌遞補當選人，今天在連江縣議會舉行遞補當選議員陳貽斌宣誓就職典禮。

昨天由縣長劉增應轉頒連江縣選舉委員會第7屆議員遞補當選人當選證書，遞補當選人陳貽斌感謝鄉親支持，表示未來將為莒光發展努力，持續爭取離島交通改善，及提升地方航運品質等。

罷免 福建

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