遞補連江縣議員 陳貽斌：為莒光發展努力
連江縣議會今天舉行遞補當選議員陳貽斌宣誓就職典禮。陳貽斌希望各界給予指教，並將為莒光鄉親福利及未來發展努力。
依中央選委會公告，陳貽斌遞補當選連江縣第7屆第3選區議員，宣誓就職典禮由議長張永江主持，連江地院院長王邁揚擔任監誓人，依法定程序宣誓。
107年連江地檢署依違反公職人員選舉罷免法，起訴連江縣議員王孝榛行賄6名選民，經福建高等法院金門分院民事判決王孝榛當選無效。
中選會公告，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，由同選區相差15票的候選人陳貽斌遞補當選人，今天在連江縣議會舉行遞補當選議員陳貽斌宣誓就職典禮。
昨天由縣長劉增應轉頒連江縣選舉委員會第7屆議員遞補當選人當選證書，遞補當選人陳貽斌感謝鄉親支持，表示未來將為莒光發展努力，持續爭取離島交通改善，及提升地方航運品質等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言