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佛光山雲端點燈受歡迎 全球40萬人網路祈福

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「佛國之旅」讓參觀民眾化身動畫人物，參觀藏經樓奧秘。圖／佛光山提供
「佛國之旅」讓參觀民眾化身動畫人物，參觀藏經樓奧秘。圖／佛光山提供

因應新冠肺炎疫情，佛光山首度推出「雲端點燈」系統，各地民眾可在電腦、手機或平板上虛擬點燈，使用雲端火柴可點燃蓮花燈祈福。佛光山指出，本月8日發布中英文版本，至今全球累計40萬人次上網點燈，彼此跨越國界加油打氣。

今年春節期間，佛光山與網路公司攜手開發人工智能軟體，科技體驗活動包含「雲端點燈」、「佛國之旅」及「許釗滂台灣花景攝影展」，透過現代科技，吸引兒童青少年目光，也一圓民眾無法外出點燈祈福的盼望。

佛光山指出，「佛國之旅」延續去年中國水墨畫風，場景以藏經樓為主，民眾透過臉部掃描，可化身法師或佛光人的隨機角色，暢遊藏經樓，或與星雲大師的石刻一筆字相會。

此外，「許釗滂台灣花景攝影展」結合AR（擴增實境）技術，透過手機App讓美麗花朵出現特效、影片、動畫或擴增影像，另有作者數位解說內容，呈現豐富與立體花景。

法寶堂以大銀幕呈現「雲端點燈」，對民眾來說更有臨場感。圖／佛光山提供
法寶堂以大銀幕呈現「雲端點燈」，對民眾來說更有臨場感。圖／佛光山提供

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