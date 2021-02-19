快訊

蔡英文去年520就找邱太三接陸委會 等了快一年終於點頭

獨／馬國女大生命案 凶嫌父：「兒子也擔心去國外受審」

罷免案接續 台灣基進黨主席：韓粉應停止非理性動員

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
罷免民代案接續，包括台灣基進立委陳柏惟也在列，台灣基進黨主席陳奕齊今天籲「韓粉」停止非理性動員。圖／台灣基進提供
罷免民代案接續，包括台灣基進立委陳柏惟也在列，台灣基進黨主席陳奕齊今天籲「韓粉」停止非理性動員。圖／台灣基進提供

高雄才結束罷免市議員黃捷案，現在還有罷免市議員高閔琳案，台中市立委二選區罷免台灣基進立委陳柏惟案，則通過第一階段連署，正進行第二階段連署。台灣基進黨主席陳奕齊認為這是「韓家軍對於韓國瑜（高雄市前市長）被罷免感到不滿」發起的罷免，籲挺韓人士停止動員，並推派候選人到高雄競選，透過候選人間的能力來做對抗，台灣基進絕對會正面迎戰。

陳奕齊表示，過去韓國瑜在高雄被罷免，導致韓粉在全台各地發起報復性的罷免行動，不只讓市民深受其擾，也給下一代不良的民主示範；罷免應該是面對不適任候選人時不得已的選擇，但民主制度的核心價值不該僅因立場不同，就找了牽強的理由來發動罷免，應該回頭檢視候選人自身的質量，才是台灣民主政治之福。

陳奕齊呼籲，韓粉應該停止非理性的動員，勿再挑起市民間的仇恨，並且回歸民主機制。如果韓家軍對於韓國瑜被罷免感到不滿，覺得韓國瑜受到委屈想為韓打抱不平，歡迎到高雄推派候選人競選，透過候選人間的能力來做對抗，台灣基進絕對會正面迎戰。

罷免 韓國瑜 台灣基進

延伸閱讀

趙少康選主席卡一年條款 中常委：傾向不修改

影╱韓國瑜臉書相挺一開工就跑法院 馬英九：謝謝關心

韓國瑜挺馬英九 郝龍斌：蔡英文應為司法追殺說公道話

影／刪Q罷免案？陳柏惟：我不認為罷免輪得到我！

相關新聞

金門一年發生280件火災 不當燃燒雜草成主因佔9成

金門遭逢50年來最嚴重的旱災，走一遭鄉野林間，幾乎觸目可及都是乾枯的樹枝與雜草，猶如不定時炸彈。金門縣消防局今天表示，地...

屏東原百貨打造「部落前店」 融合原民文化新型態聚落

屏東縣政府原民處歷時3年，在屏東市勝利星村園區內打造「原百貨」，藉由前店後場概念，前店原百貨拓銷據點，後場串連屏東9個原...

金湖首度舉辦天燈祈福 開放百盞邀民眾共同見證集氣

在元宵節放天燈，是台灣不少地方的傳統文化特色。金湖鎮公所今天表示，將在3月3日晚間8點於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「202...

「加工區」走入歷史 高雄、楠梓加工區下周卸牌更名

立法院去年底將「加工出口區設置管理條例」修正為「科技產業園區設置管理條例」，全台各地超過半世紀的「加工出口區」名稱走入歷...

屏東家扶發百萬獎學金助學 阿基師允諾一定給工作機會

屏東家扶中心今天在潮州服務處舉辦「助學圓夢，愛傳家福」寒假大專獎學金頒獎典禮，由家扶學子代表向社會大眾致謝，分享自身經歷...

六堆300年慶典 屏東縣府將打造客家博物館結合智慧科技

今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。