罷免案接續 台灣基進黨主席：韓粉應停止非理性動員

高雄才結束罷免市議員黃捷案，現在還有罷免市議員高閔琳案，台中市立委二選區罷免台灣基進立委陳柏惟案，則通過第一階段連署，正進行第二階段連署。台灣基進黨主席陳奕齊認為這是「韓家軍對於韓國瑜（高雄市前市長）被罷免感到不滿」發起的罷免，籲挺韓人士停止動員，並推派候選人到高雄競選，透過候選人間的能力來做對抗，台灣基進絕對會正面迎戰。

陳奕齊表示，過去韓國瑜在高雄被罷免，導致韓粉在全台各地發起報復性的罷免行動，不只讓市民深受其擾，也給下一代不良的民主示範；罷免應該是面對不適任候選人時不得已的選擇，但民主制度的核心價值不該僅因立場不同，就找了牽強的理由來發動罷免，應該回頭檢視候選人自身的質量，才是台灣民主政治之福。

陳奕齊呼籲，韓粉應該停止非理性的動員，勿再挑起市民間的仇恨，並且回歸民主機制。如果韓家軍對於韓國瑜被罷免感到不滿，覺得韓國瑜受到委屈想為韓打抱不平，歡迎到高雄推派候選人競選，透過候選人間的能力來做對抗，台灣基進絕對會正面迎戰。