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屏東原百貨打造「部落前店」 融合原民文化新型態聚落

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府原民處長顏成仁說，原百貨就是「部落前店」，來此認識部落，期盼成為融合原民生命與文化的新型態聚落。記者劉星君／攝影
屏東縣府原民處長顏成仁說，原百貨就是「部落前店」，來此認識部落，期盼成為融合原民生命與文化的新型態聚落。記者劉星君／攝影

屏東縣政府原民處歷時3年，在屏東市勝利星村園區內打造「原百貨」，藉由前店後場概念，前店原百貨拓銷據點，後場串連屏東9個原鄉。原百貨主題多元，有「原童、原音、原織、原家、原食與原聚」，來自原鄉6個不同領域原民青年，平均年齡35歲，建構行銷原民特色商品網絡，帶動產業活化，原定今年2月初試營運，但考量疫情變化與為準備更充裕，將在今年5月母親節前正式亮相。

原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，連結屏東縣8個山地原鄉與1個平地原鄉的織品、工藝、特產，讓每樣產品都能深刻連結部落故事，原民處長顏成仁說，原百貨就是「部落前店」，來此認識部落，期盼成為融合原民生命與文化的新型態聚落。

顏成仁說，「原百貨」是申請原住民族委員會爭取扶植產業，布建通路據點3年計畫，中央補助5000萬元，縣款1500萬元，共6500萬經費，今年是第三年，已經徵選6家原住民青年業者進駐，平均年齡35歲。

原百貨主題多元，康定街12號，緊鄰著中山路旁的「原聚」以旗艦精品店概念呈現，有9個原鄉，約有50多個原民業者的產品展售，有藝術、工藝、咖啡、琉璃珠、農產、編織等原民精品。

另外五個進駐業者，原食，魯魯灣工作室；原童，深活共構；原音，嵐天音樂；原織，阮志軍；原家，鳩浙恩澇工作室，囊括美家具工藝、童玩、織品、音樂；走進「原百貨」，也有原住民的大型公共藝術，展現濃濃的原味風。

原百貨的「原聚」，邀請霧台鄉好茶部落藝術家杜寒菘創作的黑熊、雲豹。記者劉星君／攝影
原百貨的「原聚」，邀請霧台鄉好茶部落藝術家杜寒菘創作的黑熊、雲豹。記者劉星君／攝影
原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，連結屏東縣8個山地原鄉與1個平地原鄉的織品、工藝、特產，讓每樣產品都能深刻連結部落故事。記者劉星君／攝影
原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，連結屏東縣8個山地原鄉與1個平地原鄉的織品、工藝、特產，讓每樣產品都能深刻連結部落故事。記者劉星君／攝影
原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，連結屏東縣8個山地原鄉與1個平地原鄉的織品、工藝、特產，讓每樣產品都能深刻連結部落故事。記者劉星君／攝影
原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，連結屏東縣8個山地原鄉與1個平地原鄉的織品、工藝、特產，讓每樣產品都能深刻連結部落故事。記者劉星君／攝影
原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，進駐原民業者邀請藝術家創作藝術作品。記者劉星君／攝影
原百貨位在屏東勝利新村園區康定街2號到12號的6棟眷舍，進駐原民業者邀請藝術家創作藝術作品。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 原住民

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