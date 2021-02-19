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「加工區」走入歷史 高雄、楠梓加工區下周卸牌更名
立法院去年底將「加工出口區設置管理條例」修正為「科技產業園區設置管理條例」，全台各地超過半世紀的「加工出口區」名稱走入歷史，楠梓加工區預計2月24日卸除更名為「楠梓科技產業園區」，高雄加工區在2月26日更名。
西元1966年起，經濟部在楠梓、高雄、屏東、台中、中港等地設置加工出口區。考量出口區內產業轉型升級，外界普遍認為加工區名稱不符產業現況，不利招商及人才引進，立委賴瑞隆、謝衣鳯等人提案修正，立法院去年12月30日三讀通過，「加工出口區設置管理條例」修正為「科技產業園區設置管理條例」，加工區更名科技產業園區。
經濟部加工出口管理處指出，加工出口區今年邁入55週年，「科技產業園區設置管理條例」在110年2月3日公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」；楠梓、高雄、屏東、台中、中港等園區舊招牌卸除更名，成為「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石，3月舉辦新招牌聯合揭牌儀式。
加工處處長楊伯耕指出，台灣半導體、顯示器、光學、電子零組件等產品皆由加工區引進，目前區內產業廠商產值占比超過8成，年營業額超過3千億，更名「科技產業園區」突顯科技能量。
各園區舊招牌卸除時間如下，楠梓園區2月24日、高雄園區2月26日、屏東園區2月25日、台中園區2月24日、中港園區2月23日，卸除日之前，民眾可掌握時間與舊招牌合影留念。
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