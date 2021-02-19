高市府線上發紅包衝人氣 陳其邁允續推數位治理

高雄市政府跟一卡通公司合作辦理新年線上紅包活動，共有10萬名民眾獲得包括1元、88元、888元紅包。市長陳其邁表示，民眾熱烈迴響讓市府感到暖心，未來將續推數位治理措施。

高雄市政府跟一卡通公司合作辦理新年線上紅包，活動圓滿結束，吸引近14萬人登錄參加，也讓市府LINE官方帳號好友人數一舉突破百萬。活動昨天順利完成抽獎，並將紅包金額入帳到得獎人的LINE Pay Money電子支付帳戶中，將透過LINE錢包訊息推播通知獲獎。

市府統計，從2月16日上午8時到17日下午2時，短短30小時時間有近14萬民眾登錄參加線上領紅包活動，一卡通公司透過電腦程式亂數，抽出十萬名朋友獲得「陳其邁市長線上開工紅包」。民眾表示雖然1元、2元居多，但過年沾沾喜氣，中了88元以上就超幸運，感覺有接近發票中獎的運氣。

不過，「線上領紅包」活動近來也成了網路社群熱議的話題，有網友說都是1元的紅包，質疑發放線上紅包的誠意。一卡通公司表示，有88元及888元紅包。

陳其邁今天表示，面對新的一年，市民朋友都希望能早日走出疫情困擾，讓各方面的生活都展現新氣象，藉由線上紅包的發送，兼顧防疫也傳達祝福心意。民眾熱烈迴響讓市府團隊感到很暖心，未來將持續推動各項數位治理措施，帶給市民更便利的生活。

主辦單位高雄市政府及一卡通公司感謝民眾的再次參與及支持，也希望藉由這次紅包活動，分享幸運及財氣，讓新的一年大家都能牛轉乾坤，犇向幸福的2021年。