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六堆300年慶典 IN屏東系列活動開跑

中央社 / 屏東縣19日電

高屏地區客家人形成六堆組織今年已300年，屏東縣政府舉辦「#in HAKKA．屏東」系列慶典活動，今天開跑，屏東縣長潘孟安表示，活動將持續一整年，客家博物館也將在今年開放。

「#in HAKKA．屏東」系列活動的客家生活文化靜態展示今天開始在屏東市演武場展示，縣政府也舉辦開幕記者會，現場並由屏東市林仔內客家居民展演台灣南部僅存的客家習俗元宵節「竹竿炮」。

客委會主委楊長鎮表示，台灣開拓史中，各地區人民為了自保都會成立各式各樣的組織，唯一留存到現在有運作並認同的只剩六堆，從台灣開發史上看，六堆是國家重要資產。

潘孟安表示，六堆300年慶典活動，屏東縣政府以展現六堆屏東特色為目標，從文化慶典、歷史緬懷、客庄人文特色等不同面向規劃，以在地參與、地景廊道、文化傳承為策略，期望找回屬於六堆客家人的光榮感，讓世界看見多元族群特色的屏東。

潘孟安並說，縣政府在客委會支持下，在屏東菸葉廠籌辦的六堆博物館將在今年開放，將把六堆先民墾荒的精神，屏東平原台灣近代史上發展印記，運用AI科技做展現。

縣府客家事務處表示，為呈現整年度系列活動內容與六堆文化資產特色，在屏東演武場舉辦的「#inHAKKA．屏東」策展，依照客家生活足跡分成春祈、夏遊、秋收、冬福4個區塊，並融入客家春祈至冬福的祈福和完福土地伯公與敬天謝地概念，靜態展示將到3月14日。

整年度的動態活動為六堆客家一整年的生活文化習俗活動，包括元宵節的迎新丁、竹竿炮、請水迎燈及尖炮城；佳冬老街市集、可可產業行銷、集團結婚、粄條文化節及踩街等。

客務處表示，1721朱一貴之亂，高屏地區的客家人組成前堆、後堆、先鋒堆、左堆、右堆及中堆聯合對抗朱一貴，保衛鄉里，當時非實際的行政區域，目前為高雄市美濃區、六龜區，屏東縣的麟洛鄉、內埔鄉、新埤鄉、竹田鄉、佳冬鄉、長治鄉及高樹鄉。

屏東縣政府 潘孟安 元宵節

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