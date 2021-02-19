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高雄議員布局11個選區 基進籲民進黨同爭本土過半

中央社 / 高雄19日電

布局2022年高雄市地方選舉，台灣基進高雄黨部主委李欣翰今天表示，在11個選區都將推派人選，雖然多席次選舉沒有禮讓問題，但仍呼籲民進黨，攜手爭取本土派取得議會過半席次。

台灣基進中央暨高雄黨部上午舉行新春團拜，由黨主席陳奕齊與高雄黨部主委李欣翰主持儀式，兩人也在會前受訪時，宣示政黨年度展望，並回應2022年地方選舉布局。

李欣翰表示，目前高雄11個選區都有很優秀的年輕人，包括中央黨部新聞部主任張博洋、組織部主任李雨蓁，正在做最後的籌備及盤點，預計未來幾個月公布各選區人選，希望挑選有心、有能力年輕人參選，而非為參選推出不合格的候選人。

對於民進黨禮讓的議題，李欣翰說，「多席次選舉沒有禮讓問題」，因為不是人人都要拼第一，只要爭取在前幾名就能當選，但在可能有票源衝突部分選區，樂於為了大局開放合作空間。目標取得席次是「坐三、望五、看七」。

李欣翰也回應民進黨高雄市黨部主委趙天麟，高雄需要的不只是民進黨單獨過半，而是本土派的大過半。讓具有本土意識的政黨與候選人能進入議會，打造本土執政與本土監督的雙引擎，才是對高雄人更好的決定。

至於全國各地縣市議員選舉佈局，陳奕齊表示，台灣基進除了高雄有地方黨部，在台南市、嘉義市、台中市、新竹市、桃園市、台北市、屏東縣及宜蘭縣都有據點，這些縣市有約30人左右能出來競選，但仍需評估資源是否足夠，再視最終推派多少人參選。

針對近期台中市第2選區選出的台灣基進立委陳柏惟提出的「報復性罷免」，陳奕齊指出，罷免是面對不適任候選人時不得已選擇，但前高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉卻在全台發起非理性動員，謀取國民黨個人利益。他呼籲回歸民主選賢機制，請韓粉推派候選人競選，台灣基進會正面迎戰。

台灣基進 民進黨

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