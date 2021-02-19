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六堆300年慶典 屏東縣府將打造客家博物館結合智慧科技

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，現場也請屏東市林仔內三山國王廟重現早年竹竿炮習俗。記者劉星君／攝影
今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，現場也請屏東市林仔內三山國王廟重現早年竹竿炮習俗。記者劉星君／攝影

今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，根據客家生活分成春祈、夏遊、秋收、冬福四個區塊，融入客家春祈至冬福的祈福和完福土地伯公和敬天謝地觀念，感謝土地的包容與陪伴。屏東縣長潘孟安說，縣府正籌辦客家博物館典藏計畫，結合六堆三百年在屏東平原近代發展史上重要的印記，將結合智慧科技展現。

屏東縣府客家事務處長陳麗萍說，爭取客委會經費，將屏東菸葉廠作為六堆客家文化基地，打造客家博物館，具備典藏、研究、展示與教育功能，經費7500萬，面積500坪，將客家人文用科技方式展現，預計今年11月開幕。

潘孟安說，六堆300年慶典活動，縣府展現六堆屏東特色為目標，從文化慶典、歷史緬懷、客庄人文特色等不同面向規畫，以在地參與、地景廊道、文化傳承為策略，期望找回屬於六堆客家人的光榮感，彰顯屏東客家文化自明性，讓世界看見多元族群特色的屏東。

客委會主委楊長鎮出席六堆三百年慶典活動，他細數六堆歷史脈絡。客務處指出，六堆是屏、高兩地的客家族群聚居地區統稱，為保衛鄉里，散布在屏東平原的客家人自組形成自衛性質組織，所以非實際的行政區域。早期客家先民在現今屏東縣萬丹鄉建立「濫濫庄」，其後墾殖的路線大致分為中、南、北三線，沿著水文脈絡隘寮溪、東港溪、林邊溪及支線匯流發展，形成客庄地區風貌與生活紋理。

客務處指出，六堆300年慶典IN屏東主視覺設計，以客家草結概念設計，編織成而六角形象徵右堆、左堆、前堆、後堆、中堆與先鋒堆的六堆區域，紅、綠、藍、黃、橙為客家祭祀五福圖顏色，六角交織的草結，象徵六堆團結一心，共榮向前，永續傳承六堆300年而生生不息。  為強化與年輕世代的鏈結，以「#」和「In」作為策展標題內涵。「#」為新世代的網路語言符號，其符號形式如同屏東的水文地理；「In」為普世英語用法，代表客家映像內化為生命的印記，肯定自我為六堆客家人的殊榮。

「# in HAKKA ‧屏東」即日起至3月14日在屏東演武場展出，一起到屏東見證六堆300年的文化底蘊。

今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展。記者劉星君／攝影
今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展。記者劉星君／攝影
今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，現場也請屏東市林仔內三山國王廟重現早年竹竿炮習俗。記者劉星君／攝影
今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，現場也請屏東市林仔內三山國王廟重現早年竹竿炮習俗。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 潘孟安 客家文化

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