變性網紅秀孕照 高醫駁斥無婦產科就醫紀錄

變性網紅罔腰昨天公布懷孕喜訊，甚至秀出超音波照，引發質疑。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天出面駁斥，罔腰沒有婦產科就醫紀錄，也沒做過超音波檢查，沒子宮要懷孕機會是微乎其微。

罔腰昨天在個人ig貼出在高醫做的腹部超音波紀錄單，另還貼出超音波影像及孕肚照，公布自己已經懷孕的喜訊。針對許多網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友也出面表示，這是天價的人體測試。

高醫婦產部主任龍震宇上午接受媒體聯訪表示，經高醫檢視罔腰相關就醫紀錄，發現她並沒有在婦產科就醫紀錄，也沒做過相關超音波檢查。目前醫學上若沒有子宮卵巢，要懷孕機會還是微乎其微。

針對罔腰秀出有寶寶的超音波影像，龍震宇回應，這張腹部超音波照沒附註受檢者真名，看起來不像是高醫的影像。至於會不會提告，他則說要請院方法律顧問研究。

龍震宇說，理論上變性人沒有子宮卵巢，懷孕機會是微乎其微。至於罔腰男友聲稱這是新技術，他也說雖然高醫目前是南台灣第一個著手申請子宮移植人體實驗，但現在還在實驗階段，人體實驗也不會收費。

高醫生殖醫學科主任蔡英美指出，若雙性人有子宮，也許可以藉由人工生殖懷孕。雖然技術上來說可行，但因國內相關法律沒通過，所以應不可能在台灣發生。