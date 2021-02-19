快訊

變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

秘不發喪8個月？中國證實「中印肉搏戰」共軍4死

變性網紅秀孕照 高醫駁斥無婦產科就醫紀錄

中央社 / 高雄19日電

變性網紅罔腰昨天公布懷孕喜訊，甚至秀出超音波照，引發質疑。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天出面駁斥，罔腰沒有婦產科就醫紀錄，也沒做過超音波檢查，沒子宮要懷孕機會是微乎其微。

罔腰昨天在個人ig貼出在高醫做的腹部超音波紀錄單，另還貼出超音波影像及孕肚照，公布自己已經懷孕的喜訊。針對許多網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友也出面表示，這是天價的人體測試。

高醫婦產部主任龍震宇上午接受媒體聯訪表示，經高醫檢視罔腰相關就醫紀錄，發現她並沒有在婦產科就醫紀錄，也沒做過相關超音波檢查。目前醫學上若沒有子宮卵巢，要懷孕機會還是微乎其微。

針對罔腰秀出有寶寶的超音波影像，龍震宇回應，這張腹部超音波照沒附註受檢者真名，看起來不像是高醫的影像。至於會不會提告，他則說要請院方法律顧問研究。

龍震宇說，理論上變性人沒有子宮卵巢，懷孕機會是微乎其微。至於罔腰男友聲稱這是新技術，他也說雖然高醫目前是南台灣第一個著手申請子宮移植人體實驗，但現在還在實驗階段，人體實驗也不會收費。

高醫生殖醫學科主任蔡英美指出，若雙性人有子宮，也許可以藉由人工生殖懷孕。雖然技術上來說可行，但因國內相關法律沒通過，所以應不可能在台灣發生。

懷孕 子宮 高醫

延伸閱讀

曾發文問「哪國可以裝子宮？」　罔腰求子心切不惜花天價受孕

恭喜！41歲趙小僑艱辛求子路終結果 宣布：我懷孕了！

影／網紅罔腰宣稱懷孕 高醫出面打臉：並無就醫紀錄

罔腰變性三年宣布懷孕　婦產科名醫打臉：「我祝福你但不要鬼扯」

相關新聞

六堆300年慶典 屏東縣府將打造客家博物館結合智慧科技

今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，...

金門元宵燈節改燈光靜態展覽 鸕鶿、水獺都來報到

「2021金門元宵燈節」訂於2月26日（農曆元月十五日）點亮登場，最近金門縣文化局就開始試點燈，並首次將燈景移到古寧頭雙...

感受大鵬灣香濃「在地味」 南平慢活小旅行起跑

屏東大鵬灣國家風景區過去是漁業養殖重鎮，風景區成立後沒落，鵬管處去年推動南平半島發展遊憩觀光策略計畫，繼邀外國藝術家打造...

高鐵延伸屏東綜合規畫啟動 落實交通平權帶動產業發展

高鐵南延屏東計畫是台灣「環島高快速鐵路網」的「重要拼圖」之一，更落實交通平權理念，屏東縣政府爭取之下，行政院已啟動綜合規...

高市滯洪池架光電板 林欽榮：不會全滿

滯洪池上架設浮力型太陽光電板日益普遍，卻造成景觀變貌，水面形同「馬賽克」，視覺極其突兀。高雄市副市長林欽榮表示，架設光電...

高市全面衝綠電 小組掛牌成立

因應全球發展綠能趨勢，高雄市政府2月掛牌成立「綠電小組」，全面衝綠電，其中「漁電共生」專案通過首例屋頂型漁電共生申請，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。