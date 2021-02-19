金門元宵燈節改燈光靜態展覽 鸕鶿、水獺都來報到

「2021金門元宵燈節」訂於2月26日（農曆元月十五日）點亮登場，最近金門縣文化局就開始試點燈，並首次將燈景移到古寧頭雙鯉湖，今年作品將以傳統文化傳承及融合創新藝術與科技為主，營造富生活美學的節慶氛圍，讓不少路過的民眾都說，真的好美喔！

原本入夜後，雙鯉湖週邊的道路相當僻靜，也鮮少人會過去，但最近周邊都變得相當熱鬧，原來是花燈奏效，讓最近古寧頭變熱鬧了。金門縣文化局指出，此次燈節藝術創作規劃為水岸藝術燈區1座、地景藝術燈區5座、在地創作藝術燈區10座，同時與在地4所國中小學校師生合作，共同創作聆聽風的聲音、呱呱鴨群、金門之熊、雙鯉抱珠、寄問星空、點亮匠心等作品。

文化局表示，今年沒有元宵點燈儀式，僅單純在古寧頭雙鯉湖辦理靜態的2021金門元宵燈節，以美化環境並與地景結合為藝術裝置，展現出金門豐富的文化與生態多樣性。

部分燈組從大年初一開始試點燈，民眾可以於夜晚18:00-22:00在古寧頭雙鯉湖欣賞，其中最受矚目的，就是水岸藝術燈區，主題為「比翼雙飛-在愛裡迎光飛翔」，設計者以鸕鶿為主角，並將鸕鶿的排列飛行做成花燈，懸掛在水面上，看起來真的好像一群鸕鶿在夜晚遨翔。

另外，古寧頭村民活動中心也成了搞怪的對象，此次的佈置為「神出鬼沒-水瀨來找碴」，文化局以充氣式創意作品布設於建築物上，透過可愛的水瀨爬到屋頂來找碴，由於夜晚依然會發光，成為一拍照打卡亮點。

而地景藝術燈區，則以「湖畔春曉」為題，作品結合北山聚落風水池地景規劃設計，透過光影折射出的光彩，傳遞同舟共濟、攻克時艱、守望家園、期待花開的寓意。