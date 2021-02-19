快訊

變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

秘不發喪8個月？中國證實「中印肉搏戰」共軍4死

金門元宵燈節改燈光靜態展覽 鸕鶿、水獺都來報到

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
在古寧頭雙鯉濕地舉行，一定要有「雙鯉抱珠」作品，此作品由古寧國小師生完成創作，用傳統花燈展現相輝映。記者蔡家蓁／攝影
在古寧頭雙鯉濕地舉行，一定要有「雙鯉抱珠」作品，此作品由古寧國小師生完成創作，用傳統花燈展現相輝映。記者蔡家蓁／攝影

「2021金門元宵燈節」訂於2月26日（農曆元月十五日）點亮登場，最近金門縣文化局就開始試點燈，並首次將燈景移到古寧頭雙鯉湖，今年作品將以傳統文化傳承及融合創新藝術與科技為主，營造富生活美學的節慶氛圍，讓不少路過的民眾都說，真的好美喔！

原本入夜後，雙鯉湖週邊的道路相當僻靜，也鮮少人會過去，但最近周邊都變得相當熱鬧，原來是花燈奏效，讓最近古寧頭變熱鬧了。金門縣文化局指出，此次燈節藝術創作規劃為水岸藝術燈區1座、地景藝術燈區5座、在地創作藝術燈區10座，同時與在地4所國中小學校師生合作，共同創作聆聽風的聲音、呱呱鴨群、金門之熊、雙鯉抱珠、寄問星空、點亮匠心等作品。

文化局表示，今年沒有元宵點燈儀式，僅單純在古寧頭雙鯉湖辦理靜態的2021金門元宵燈節，以美化環境並與地景結合為藝術裝置，展現出金門豐富的文化與生態多樣性。

部分燈組從大年初一開始試點燈，民眾可以於夜晚18:00-22:00在古寧頭雙鯉湖欣賞，其中最受矚目的，就是水岸藝術燈區，主題為「比翼雙飛-在愛裡迎光飛翔」，設計者以鸕鶿為主角，並將鸕鶿的排列飛行做成花燈，懸掛在水面上，看起來真的好像一群鸕鶿在夜晚遨翔。

另外，古寧頭村民活動中心也成了搞怪的對象，此次的佈置為「神出鬼沒-水瀨來找碴」，文化局以充氣式創意作品布設於建築物上，透過可愛的水瀨爬到屋頂來找碴，由於夜晚依然會發光，成為一拍照打卡亮點。

而地景藝術燈區，則以「湖畔春曉」為題，作品結合北山聚落風水池地景規劃設計，透過光影折射出的光彩，傳遞同舟共濟、攻克時艱、守望家園、期待花開的寓意。

金門縣文化局指出，今年活動皆非屬大型活動，歡迎民眾到場欣賞，但請全程佩戴口罩，做好防疫措施，保持安全距離以及請勿觸摸。

2021金門元宵燈節今年在古寧頭雙鯉湖辦理靜態的展覽，其中最受矚目的為「比翼雙飛-在愛裡迎光飛翔」，設計者以鸕鶿為主角，並將鸕鶿的排列飛行做成花燈，懸掛在水面上，看起來真的好像一群鸕鶿在夜晚遨翔。記者蔡家蓁／攝影
2021金門元宵燈節今年在古寧頭雙鯉湖辦理靜態的展覽，其中最受矚目的為「比翼雙飛-在愛裡迎光飛翔」，設計者以鸕鶿為主角，並將鸕鶿的排列飛行做成花燈，懸掛在水面上，看起來真的好像一群鸕鶿在夜晚遨翔。記者蔡家蓁／攝影
2021金門元宵燈節今年在古寧頭雙鯉湖辦理靜態的展覽，近日就吸引不少人到場觀看。記者蔡家蓁／攝影
2021金門元宵燈節今年在古寧頭雙鯉湖辦理靜態的展覽，近日就吸引不少人到場觀看。記者蔡家蓁／攝影
「比翼雙飛-在愛裡迎光飛翔」燈景，設計者以鸕鶿為主角，看起來真的好像一群鸕鶿在夜晚遨翔，相當受好評。記者蔡家蓁／攝影
「比翼雙飛-在愛裡迎光飛翔」燈景，設計者以鸕鶿為主角，看起來真的好像一群鸕鶿在夜晚遨翔，相當受好評。記者蔡家蓁／攝影

金門 文化局 鸕鶿

延伸閱讀

金門1+1振興券核銷進入倒數 最終受理日訂在2月26日

金湖將賞鳥結合花蛤季 會勘增加栗喉蜂虎棲地賞鳥點

金門縣旅行公會捐10萬元給家扶中心 協助建扶幼新館

金門旅行公會贈10萬元 助家扶中心建扶幼館

相關新聞

六堆300年慶典 屏東縣府將打造客家博物館結合智慧科技

今年是六堆300年，屏東縣政府配合四季更迭，將舉辦一系列慶典活動，今在屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，...

金門元宵燈節改燈光靜態展覽 鸕鶿、水獺都來報到

「2021金門元宵燈節」訂於2月26日（農曆元月十五日）點亮登場，最近金門縣文化局就開始試點燈，並首次將燈景移到古寧頭雙...

感受大鵬灣香濃「在地味」 南平慢活小旅行起跑

屏東大鵬灣國家風景區過去是漁業養殖重鎮，風景區成立後沒落，鵬管處去年推動南平半島發展遊憩觀光策略計畫，繼邀外國藝術家打造...

高鐵延伸屏東綜合規畫啟動 落實交通平權帶動產業發展

高鐵南延屏東計畫是台灣「環島高快速鐵路網」的「重要拼圖」之一，更落實交通平權理念，屏東縣政府爭取之下，行政院已啟動綜合規...

高市滯洪池架光電板 林欽榮：不會全滿

滯洪池上架設浮力型太陽光電板日益普遍，卻造成景觀變貌，水面形同「馬賽克」，視覺極其突兀。高雄市副市長林欽榮表示，架設光電...

高市全面衝綠電 小組掛牌成立

因應全球發展綠能趨勢，高雄市政府2月掛牌成立「綠電小組」，全面衝綠電，其中「漁電共生」專案通過首例屋頂型漁電共生申請，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。