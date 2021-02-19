感受大鵬灣香濃「在地味」 南平慢活小旅行起跑

屏東大鵬灣國家風景區過去是漁業養殖重鎮，風景區成立後沒落，鵬管處去年推動南平半島發展遊憩觀光策略計畫，繼邀外國藝術家打造戶外裝置，成為拍照打卡熱點，今年配合「自行車旅遊年」再推南平慢活小旅行，以微型地方創生模式，將在地生活日常化為觀光資源，重現採蚵場景、縫製漁線椅和鮮蚵美食下午茶等行程，讓暮氣沉沉的小漁村重現朝氣。

位於大鵬灣南岸狹長沙洲的南平里，左臨海、右潟湖，當地居民世代捕撈、養殖，大鵬灣國家風景區成立後，承租養殖地多遷移，傳統養殖業式微，青壯人口外移嚴重，顯得暮氣沉沉，鵬管處去年找來輔導林邊鄉崎峰社區發展觀光有成的「大小港邊─熱帶漁林」團隊協助，以地方產業結合觀光成為新的微型地方創生，將南平居民習以為常的生活方式化為帶動觀光的動能。

鵬管處今年初請加拿大藝術家Justin Tyler Tate到南平里駐點，巧妙運用海漂材料、融合地方意象，創作5座中型戶外裝置，成為頗夯的打卡景點，今年配合交通部「自行車旅遊年」再推南平慢活小旅行，未來還有豐富的觀光體驗產品研發、推廣活動、空間改造計畫、品牌塑造等行動陸續登場，讓南平半島邁向下一個新的發展里程碑。

新上線的南平慢活小旅行，遊客騎自行車徜徉融入地景的裝置藝術景色中，行程主打在地傳統產業養蚵，帶遊客進到水上蚵園體驗傳統養蚵方式，搭乘管筏看魚塭的養殖蚵，在牡蠣園旁搭白色餐桌享受悠閒下午茶、品嚐火烤和生鮮牡蠣不同滋味，另安排老輩漁民指導縫製漁線椅、結合布料設計成魚造型的零錢包等，看見即將消失的漁民生活智慧。