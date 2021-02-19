高鐵延伸屏東綜合規畫啟動 落實交通平權帶動產業發展

高鐵南延屏東計畫是台灣「環島高快速鐵路網」的「重要拼圖」之一，更落實交通平權理念，屏東縣政府爭取之下，行政院已啟動綜合規畫招標，預計2022年6月完成；中央將在屏東高鐵站區周邊規畫科技產業園區、科學園區，屏東縣政府也正規畫屏東運動休閒園區等，相關建設盼能帶動整體產業發展、提升遊憩服務環境，提供優質工作機會，吸引更多年輕人返鄉。

屏東縣府交通旅遊處指出，中央推動「西高鐵、東快鐵」環島軌道建設政策，以創造全台6小時環島的生活圈，高鐵延伸跨過高屏溪是落實這項政策的重要「門檻」，藉由高鐵的便捷性，有助提升國家競爭力及均衡城鄉發展。

交旅處指出，高鐵延伸屏東案歷經3年多的審查，就路線選定、社經影響及工程技術可行性及所需費用，經交通部邀集各專家學者召開審查會議討論而擇定的方案，「左營案」（高鐵左營站經高市仁武、大樹，再接到屏東市六塊厝）是可行性、成本和工程技術細節綜合評估較可行的方案，可降低工程施作經費、用地取得難度也相對較低，且高鐵也保留繼續往南延伸的可行性。

交旅處說，屏東六塊厝高鐵車站周邊區域將配合規畫為高鐵特定區，不僅引入相關產業以提升周邊在地發展及增加屏東就業機會，也保留高鐵再往南延伸到潮州的可行空間。

屏東縣府也規畫在高鐵特定區北側土地作為屏東縣運動休閒園區，周邊高雄榮總即將進駐營運，屏東二代加工出口區也擴區招商，再加上周邊近高屏溪河濱公園，藉由高鐵進入屏東的契機，創造出該區交通便捷、產業進駐、運動休閒、醫療升級、河岸觀光休憩等機能完整的綜合性都會生活圈。

屏縣府持續爭取相關重大交通建設落足屏東，及布建優化大眾運輸路網，逐步完整構建出屏東縣整體的交通網絡。