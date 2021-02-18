國中生險被打遭校方問話 陳其邁促重啟調查究責
高雄市教育產業工會今天指控，一所國中女學生險遭同校男學生毆打，還疑被要求封口。市長陳其邁表示，教育局認為校方在處理過程中確有疏失，已要求最短時間內重啟調查並究責。
高雄市教育產業工會表示，日前接獲高市一所國中女學生1月8日險遭一名男學生毆打，女學生和同學經過走廊時，遭迎面而來的男學生作勢要毆打。但女學生家長事後向校方反映，卻未得到解釋。
高教產透露，女學生事後被帶到校長室，但學務主任卻馬上拉下校長室窗簾並鎖門，讓女學生獨自在室內被校長問話，還疑被要求三緘其口。
陳其邁晚間在臉書以「顧好每一個孩子，是我們的責任」為題發文表示，第一時間已指示啟動市府層級校園霸凌事件調查小組，也請教育局派員至學校進行調查。傍晚自己更邀集女學生家長、調查小組、教育局及研考會，並有律師在場，了解事件發生經過。
陳其邁說，經教育局檢視後，認為校方在處理霸凌事件過程中確有疏失。市府已要求教育局在最快時間內重啟調查，追究責任，並檢視校方過去是否有其他類似事件沒有通報。
他也強調，市府會匯集教育局、社會局、警察局等資源，針對當事學生加強輔導，絕對會對這件事徹查到底，保障孩子有良好的學習環境。
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