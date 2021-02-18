高鐵延伸屏東 六塊厝站周邊將成綜合都會生活圈

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，未來六塊厝高鐵車站「高鐵特定區」周邊，將成為綜合性都會生活圈。

屏縣府表示，屏縣府積極爭取下，行政院已啟動（高鐵南延屏東）綜合規劃招標，預計民國111年6月完成，中央政府將在屏東高鐵站區周邊規劃科技產業園區及科學園區，增加就業機會，屏縣府也正規劃運動休閒園區。

屏縣府說，六塊厝高鐵車站周邊區域將配合規劃為「高鐵特定區」，保留高鐵再往南延伸到潮州鎮可行空間；縣府規劃在「高鐵特定區」北側土地作為運動休閒園區，周邊高雄榮民總醫院屏東分院將進駐營運。

另外，屏縣府表示，屏東二代加工出口區正擴區招商，加上周邊近高屏溪河濱公園，藉高鐵進屏東契機，整體將規劃創造出交通便捷、產業進駐、運動休閒、醫療升級及河岸觀光休憩等機能完整綜合性都會生活圈。

至於「左營案」路線民間有爭議，屏縣府表示，高鐵延伸屏東案經3年多審查，專家認為「左營案」（高鐵左營站經高雄市仁武區、大樹區，再接屏東六塊厝）是可行性、成本和工程技術細節等綜合評估較可行方案。