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高雄疑似霸凌案 校方：為重學生隱私才拉下窗簾、關門

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
疑似霸凌案學校說明，校長室的窗簾為半透明式，關門也是為了保護學生隱私。記者徐如宜／攝影
疑似霸凌案學校說明，校長室的窗簾為半透明式，關門也是為了保護學生隱私。記者徐如宜／攝影

高雄市一所國中發生疑似霸凌案，一名男學生抬腳踱地讓另一名女學生受到驚嚇。高雄教育產業工會質疑校方未保護被霸凌女學生，還在校長室關起門來、拉起窗簾，造成女學生壓力。教育局長謝文斌表示，窗簾放下和門帶上的行為顯有失當。校長說，窗簾為半透明，並非密不透光，關門是為保護學生隱私。

高教產質疑，女學生處於這種昏暗無法對外求援情境，面對詢問壓力，校長竟要求她不得對外告知他人，提醒女學生三緘其口。

教育局長謝文斌說，此疑似霸凌案有依相關規定通報，循程序進行，校方與學生在校長室詢問，因為拉窗簾、關門造成學生不愉快，確實不妥。學校處理過程有值得檢討的地方，會進行督導及懲處。

校長說明，學校知悉後採高度因應，由各層級行政人員關心了解經過，家長會長要求要關心本案，所以由學務主任分別帶雙方學生至校長室了解此事。剛好是早自修下課清潔打掃時間，走廊有學生走動探頭，為保護學生避免被走廊學生議論，學務主任將半透明窗簾拉下，帶上有觀景窗的門，並沒上鎖。談話座位安排保持適度距離，學校嚴守人際互動及性別互動等規範。

「絕對沒有對學生下禁口令！」校長實地讓媒體了解校長室狀況，窗簾為半透明，不過校長說，當下若能再找一位女老師陪同會更為妥適。

教育局表示，這次案件經會議認定是學生衝突事件，非校園霸凌，對行為偏差學生也擬定管教輔導策略。

霸凌 教育局

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