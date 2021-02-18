高市衝綠電 盼爭取GOOGLE等國際著名企業進駐

因應全球發展綠能趨勢，高雄市政府成立「綠電小組」全面衝綠電，其中水利局轄管的15座滯洪池，已有7座建太陽能光電發電系統，每年發電量約2200萬度，可供6000家戶用電，並挹注市庫1750萬元，高雄副市長林欽榮今天視察典寶溪D區滯洪池太陽能光電建設成果，指高市推動綠電，除希望防治空汙，也希望能爭取GOOGLE等國際大廠進駐。

典寶溪D區滯洪池太陽能光電發電系統於二個月前建置完成，其中第1期太陽光電發電系統設置容量為4MW（百萬瓩），年發電量約583萬9769度，可供應1606戶家庭用電，水利局表示，相關系統是浮水型，能隨水位變化升降浮動，不影響滯洪功能，也不會損害設備，且均使用環保無毒材質，可收回及也具可回復性。

林欽榮說，太陽能光電技術愈來愈純熟，高雄典寶溪D區滯洪池太陽能光電發電系統，堪稱是國內規模數一數二的水面型太陽能光電發電系統，高雄目前有15座滯洪池，已有7座建置大陽能光電系統，高雄預計到明年底達到500MW綠電總設置容量目標，推動綠電主要的目的，也希望能促成電廠降載，防治空汙。