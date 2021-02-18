快訊

最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻冰封剩7度

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

高市衝綠電 盼爭取GOOGLE等國際著名企業進駐

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄典寶溪D區滯洪池二個月前完成太陽光電系統建置。記者王昭月／攝影
高雄典寶溪D區滯洪池二個月前完成太陽光電系統建置。記者王昭月／攝影

因應全球發展綠能趨勢，高雄市政府成立「綠電小組」全面衝綠電，其中水利局轄管的15座滯洪池，已有7座建太陽能光電發電系統，每年發電量約2200萬度，可供6000家戶用電，並挹注市庫1750萬元，高雄副市長林欽榮今天視察典寶溪D區滯洪池太陽能光電建設成果，指高市推動綠電，除希望防治空汙，也希望能爭取GOOGLE等國際大廠進駐。

典寶溪D區滯洪池太陽能光電發電系統於二個月前建置完成，其中第1期太陽光電發電系統設置容量為4MW（百萬瓩），年發電量約583萬9769度，可供應1606戶家庭用電，水利局表示，相關系統是浮水型，能隨水位變化升降浮動，不影響滯洪功能，也不會損害設備，且均使用環保無毒材質，可收回及也具可回復性。

林欽榮說，太陽能光電技術愈來愈純熟，高雄典寶溪D區滯洪池太陽能光電發電系統，堪稱是國內規模數一數二的水面型太陽能光電發電系統，高雄目前有15座滯洪池，已有7座建置大陽能光電系統，高雄預計到明年底達到500MW綠電總設置容量目標，推動綠電主要的目的，也希望能促成電廠降載，防治空汙。

他並表示，包括google等國際企業，宣稱2025年將100%使用綠電，台積電也計畫25%的用電量使用綠電，另全球500大企業也要求綠電認證，高雄超前部署，希望將來也能爭取要求使用綠電的國際企業進駐。

高雄副市長林欽榮（前排右三）視察滯洪池光電建置成果，希望超前部署，日後爭取使用綠電的國際大廠進駐高雄。記者王昭月／攝影
高雄副市長林欽榮（前排右三）視察滯洪池光電建置成果，希望超前部署，日後爭取使用綠電的國際大廠進駐高雄。記者王昭月／攝影

林欽榮 高雄市

相關新聞

金湖將賞鳥結合花蛤季 會勘增加栗喉蜂虎棲地賞鳥點

夏日精靈「栗喉蜂虎」，是金門夏季著名的夏候鳥，美麗的身影，常讓遊客驚艷不已。金湖鎮公所規畫今年將賞鳥加入花蛤季的年度重點...

高市大泉伏流水工程完工 每天可增加15萬噸備援用水

高雄水情不佳，高雄地區水情燈號2月25日起將調整為黃燈，進行夜間減壓供水，高雄市副市長林欽榮今午偕水利局人員往大樹區視察...

金門縣旅行公會捐10萬元給家扶中心 協助建扶幼新館

金門縣旅行商業同業公會理監事一行，今天在理事長林永標的率隊下前往金門家扶中心，捐贈家扶中心兒童扶幼館建館經費十萬元， 由...

學徒熬成藥膳餐廳大老闆 自製集愛撲滿助弱勢兒

貧寒家庭出身的東隆堂龜苓膏創辦人石溢銍，從中藥行學徒一路打拚成為擁有8家藥膳食補分店老闆，默默關懷弱勢兒少的他，繼8年前...

衝綠電 高市首件「屋頂型漁電共生」申請案落腳永安區

「高雄市漁電共生專案辦公室」今年2月初掛牌後，昨天核准首件屋頂型漁電共生申請案，由永安區內一處漁塭獲准架設太陽能光電板，...

影／分局長自詡警界金城武 拍短片當觀光大使導覽金門

金湖分局分局長何明祥調任到金門來3個多月，一直想為金門做點事，日前他突發奇想拍攝短片，行銷金門，沒想到意外爆紅，影片在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。