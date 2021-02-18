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金門1+1振興券核銷進入倒數 最終受理日訂在2月26日

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府去年獨步全台發放「1+1振興券」，帶來新台幣5.6億元消費額，圖為民眾大排長龍領取。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府去年獨步全台發放「1+1振興券」，帶來新台幣5.6億元消費額，圖為民眾大排長龍領取。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎席捲全球，重創各產業，金門縣政府去年發放給民眾「金門1+1振興券」，用以刺激縣內短期消費經濟，訂定流通期限至109年12月31日，考量商家收券後不一定馬上有時間申請核銷，因此將核銷期限訂於流通期限後2個月，金門縣府今天表示，最終受理日訂在2月26日，逾期不受理。

金門縣政府表示， 去年金門縣政府獨步全台發放「1+1振興券」，帶來新台幣5.6億元消費額，截至今年的2月4日，總計已受理767家商家申請2488件核銷案，累計金額達新臺幣5億2612萬5500元整，占發放金額99.49%，尚有267萬6500元未回收。

金門縣政府建設處補充，縣政府服務人員除每周一駐點各鄉鎮公所外，每週一到週五也在金門縣政府「節能辦公室」（金門縣政府正對大門之中棟，裡面大廳服務台的右側廊道第一間）為商家提供核銷服務。

建設處並說明，各鄉鎮公所據點最終受理日訂在110年2月22日（星期一），金門縣政府最終受理日係110年2月26日（星期五），提醒收有金門縣1+1振興券的商家準時申請核銷，逾期不予受理。若有疑問請逕洽金門縣政府建設處工商科082-326204詢問。

金門縣長楊鎮浯昨也透露，如果新冠肺情疫情持續嚴峻，今年清明節過後，疫情未見和緩，縣府將啟動振興產業方案，包括再發振興券挽救經濟等措施；至於發放的金額和方式，縣府還在研議中。但縣府會朝「手續更簡便、幅度更擴大」的政策方向作努力。

金門縣政府去年發放「金門1+1振興券」，核銷期限訂於流通期限後2個月，金門縣府今天表示，最終受理日訂在2月26日，逾期不受理。圖／縣府提供
金門縣政府去年發放「金門1+1振興券」，核銷期限訂於流通期限後2個月，金門縣府今天表示，最終受理日訂在2月26日，逾期不受理。圖／縣府提供

金門

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