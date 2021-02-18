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縣民公園才開幕牆壁遭塗鴨 屏府加裝監視器

中央社 / 屏東縣18日電
屏東縣民公園全區5日開幕，但近日發現公共廁所原本純白圍牆遭人恣意塗鴉，連白色座椅上也有，警方呼籲民眾發揮公德心。圖／中央社
屏東縣民公園全區5日開幕，但近日發現公共廁所原本純白圍牆遭人恣意塗鴉，連白色座椅上也有，警方呼籲民眾發揮公德心。圖／中央社

屏東縣民公園全區5日開幕，近日被發現公廁純白圍牆滿是民眾塗鴉，綿延約60公尺。屏東警分局今天表示，將協同相關單位密集巡邏並加裝監視器，亂塗鴨者將依法裁罰。

由關閉的台糖紙漿廠闢建的屏東縣民公園第2期工程月初完工，5日全區20公頃的公園開幕啟用。由於第2期工程擁有水岸公園及台糖紙漿廠工業遺構，還有夜間燈光景緻，開幕後吸引許多民眾前往。

但是，過了一個年節，昨天有民眾發現公共廁所原本純白圍牆遭人恣意揮灑塗鴉，連白色座椅都被波及，有大人作品，也有小孩作品，綿延近60公尺長。

圍牆遭塗鴉部分，屏東縣政府已請廠商盡速於1周內重新粉刷，屏東警分局表示，將協同縣政府加強巡邏勸導，並補強內部監視器設備，如有發現亂塗鴨者將依社會秩序維護法污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念處所或設施者，處新台幣6000元以下罰鍰。

警方呼籲家長帶孩子到公園玩耍時，發揮公德心共同維護公共設施，不要讓孩子於圍牆塗鴉，避免受罰。

屏東縣民公園全區5日開幕，但近日發現公共廁所原本純白圍牆遭人寫字塗鴉，有大人作品，也有小孩作品，綿延50、60公尺長。圖／中央社
屏東縣民公園全區5日開幕，但近日發現公共廁所原本純白圍牆遭人寫字塗鴉，有大人作品，也有小孩作品，綿延50、60公尺長。圖／中央社

屏東縣民公園全區5日開幕，近日被發現公廁外純白圍牆滿是民眾的塗鴉。圖／中央社
屏東縣民公園全區5日開幕，近日被發現公廁外純白圍牆滿是民眾的塗鴉。圖／中央社

屏東縣政府 監視器

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影／屏東縣民公園開放不到2周 廁所上方矮牆遭塗鴉

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