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高市大泉伏流水工程完工 每天可增加15萬噸備援用水
高雄水情不佳，高雄地區水情燈號2月25日起將調整為黃燈，進行夜間減壓供水，高雄市副市長林欽榮今午偕水利局人員往大樹區視察大泉伏流水工程，此工程今年元月啟用後，每天可增加15萬噸的備援用水，但林欽榮仍提醒民眾節約用水，珍惜水資源。
高雄市無大型水庫，仰賴高屏溪川流水為主要源，但枯水期常因河川流量不足而面臨缺水風險，經濟部水利署和自來水公司自104年起積極開發伏流水，位在高雄大樹區的大泉伏流水工程今年初完工後，高屏溪沿岸共有7處伏流水可取，每天最大量約可供67萬噸，發揮備援功能達到穩定供水的效果。
林欽榮表示，未來天候降雨不如預期，仍有缺水之虞。市民仍要養成節約用水習慣，隨時關緊水龍頭，並回收重複使用，讓有限的水資源達到最有效的運用。
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