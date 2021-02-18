快訊

今年首颱杜鵑生成！對台灣影響曝 下周二帶來水氣

部桃明如期復工 陳時中：隔離病房暫不開放收治確診者

農曆年後敬老拜年 延續馬祖傳統文化

中央社 / 連江縣18日電

推廣馬祖敬老精神與延續文化，馬港社區發展協會延續10年前開始的傳統，舉辦敬老拜年活動，祝福社區長輩身體健康，象徵添福添壽，重揚傳統習俗。

馬港社協致力社區關懷與環境整潔，因馬港村戶籍人口約600人，其中65歲以上長者超過80名，因此重視社區關懷照顧活動，社協成員利用年後拜訪村中65歲以上長者，準備太平蛋與長壽麵向長者拜年，並獻上敬老祝福，這項禮俗一度因社協人事變動中斷，今年再度延續傳統。

馬港社區發展協會理事長董逸馨表示，馬祖習俗裡，農曆過年後會到村中耆老家拜年，因為以前醫療不發達，村中有年紀大的長者是很難得的事，也是智者的象徵，長輩在村中受敬重，所以村民會準備紅蛋、煮碗長壽麵到長者家拜年，祝福長者新年健康平安，也是跟老人家借福氣，希望大家也平安長壽。

馬港社區延續多年傳統，在致贈的壽麵與雞蛋包裝貼上剪花，壽麵象徵長壽，雞蛋代表平安與珍貴物資與營養。董逸馨表示，「身為馬祖人就應該把馬祖文化放進生活裡，讓生活充滿美感與儀式性」。

董逸馨今天受訪時說明，馬祖做了許多文化相關課程，延續跟傳承文化必須落實生活，不是束之高閣，因此特別結合馬港社協培力的剪花風燈課程，將社協成員們學習到的剪花技藝，運用到敬老禮物的裝飾中，將所學技術用在生活中。

透過延續傳統習俗提振敬老觀念，馬港社協前往村內63名長者家，不僅送禮拜年，也說吉祥話敬賀長輩，表達敬意與祝福。

拜年 馬祖 雞蛋

延伸閱讀

北漂青年犧牲年假彩繪鬼滅之刃 社區多了打卡景點

影／手臂掛吊帶拜年 吳釗燮：年紀大了

昆凌、周杰倫clubhouse拜年 阿信、老蕭驚喜獻聲

拜年數位化 中國民眾短片拜年增11倍

相關新聞

金門縣旅行公會捐10萬元給家扶中心 協助建扶幼新館

金門縣旅行商業同業公會理監事一行，今天在理事長林永標的率隊下前往金門家扶中心，捐贈家扶中心兒童扶幼館建館經費十萬元， 由...

學徒熬成藥膳餐廳大老闆 自製集愛撲滿助弱勢兒

貧寒家庭出身的東隆堂龜苓膏創辦人石溢銍，從中藥行學徒一路打拚成為擁有8家藥膳食補分店老闆，默默關懷弱勢兒少的他，繼8年前...

衝綠電 高市首件「屋頂型漁電共生」申請案落腳永安區

「高雄市漁電共生專案辦公室」今年2月初掛牌後，昨天核准首件屋頂型漁電共生申請案，由永安區內一處漁塭獲准架設太陽能光電板，...

影／分局長自詡警界金城武 拍短片當觀光大使導覽金門

金湖分局分局長何明祥調任到金門來3個多月，一直想為金門做點事，日前他突發奇想拍攝短片，行銷金門，沒想到意外爆紅，影片在臉...

屏東瑪家專五道路啟用 瑪家分駐所湧入爆量入山申請

屏東縣瑪家鄉公所在本月9日啟用專五道路後，該道路屬於山地管制區範圍，9日起2月16日春節連假結束，短短8天，湧入752人...

開學在即 金門各學校展開消毒作業讓師生安心上課

下週一（2月22日）即將開學，為因應新型冠狀病毒疫情以及讓家長安心送子女上學，金門各鄉鎮近日也入校展開消毒作業，以保障師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。