農曆年後敬老拜年 延續馬祖傳統文化

推廣馬祖敬老精神與延續文化，馬港社區發展協會延續10年前開始的傳統，舉辦敬老拜年活動，祝福社區長輩身體健康，象徵添福添壽，重揚傳統習俗。

馬港社協致力社區關懷與環境整潔，因馬港村戶籍人口約600人，其中65歲以上長者超過80名，因此重視社區關懷照顧活動，社協成員利用年後拜訪村中65歲以上長者，準備太平蛋與長壽麵向長者拜年，並獻上敬老祝福，這項禮俗一度因社協人事變動中斷，今年再度延續傳統。

馬港社區發展協會理事長董逸馨表示，馬祖習俗裡，農曆過年後會到村中耆老家拜年，因為以前醫療不發達，村中有年紀大的長者是很難得的事，也是智者的象徵，長輩在村中受敬重，所以村民會準備紅蛋、煮碗長壽麵到長者家拜年，祝福長者新年健康平安，也是跟老人家借福氣，希望大家也平安長壽。

馬港社區延續多年傳統，在致贈的壽麵與雞蛋包裝貼上剪花，壽麵象徵長壽，雞蛋代表平安與珍貴物資與營養。董逸馨表示，「身為馬祖人就應該把馬祖文化放進生活裡，讓生活充滿美感與儀式性」。

董逸馨今天受訪時說明，馬祖做了許多文化相關課程，延續跟傳承文化必須落實生活，不是束之高閣，因此特別結合馬港社協培力的剪花風燈課程，將社協成員們學習到的剪花技藝，運用到敬老禮物的裝飾中，將所學技術用在生活中。

透過延續傳統習俗提振敬老觀念，馬港社協前往村內63名長者家，不僅送禮拜年，也說吉祥話敬賀長輩，表達敬意與祝福。