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金門縣旅行公會捐10萬元給家扶中心 協助建扶幼新館

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣旅行商業同業公會理監事一行，今天在理事長林永標（前左三）的率隊下前往金門家扶中心，捐贈家扶中心兒童扶幼館建館經費十萬元， 由金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠（前右三）代表接受善款。記者蔡家蓁／攝影
金門縣旅行商業同業公會理監事一行，今天在理事長林永標（前左三）的率隊下前往金門家扶中心，捐贈家扶中心兒童扶幼館建館經費十萬元， 由金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠（前右三）代表接受善款。記者蔡家蓁／攝影

金門縣旅行商業同業公會理監事一行，今天在理事長林永標的率隊下前往金門家扶中心，捐贈家扶中心兒童扶幼館建館經費十萬元， 由金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠接受善款，在家扶中心建館資金籌措困難時，給與家扶中心全力的協助，讓家扶中心很感激，金門家扶中心表示，興建中的扶幼館現正架設水電設施，可望4月初前完工揭幕。

在場參與捐贈儀式的旅行商業同業公會成員，包含常務理事翁炳信、林家銘，理事吳明生、監事林有鳳；家扶中心主任李桂平也在場共同歡喜見證。

金門縣旅行商業同業公會理事長林永標表示，看到家扶在2020年度的各項善款籌措碰到極大的困難，身為旅行同業服務為目的的公會，最能體會到這個心情。因此今年度透過理監事會議討論後決議，將捐贈10萬元給家扶中心蓋兒童扶幼館之用，除表達地區的商業公會對地方盡的社會責任外，也希望藉此拋磚引玉，讓各個公會或人民團體，也能共同來協助地方的慈善機構。

李桂平表示，2020年新冠疫情橫行全球，台灣無可避免的也遭受到波及。很多產業因新冠疫情遭受到嚴重打擊，尤其觀光相關事業皆遭重創，旅行業名列年度十大「慘」業，但金門旅行公會成員仍願意雪中送炭，捐贈建館基金，家扶中心相當感動；期望疫情過後，各產業恢復榮景，慈善事業也可以繼續推動。

金門家扶中心指出，再次感謝地方團體及善心人士持續的鼎力相助。家扶中心新的兒童扶幼館工程進度，目前進行到電力、電信和自來水科目的申請使用，待上列科目管線接通，內部辦公等設備再安裝後，即可完工使用。

家扶中心 金門 疫情

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