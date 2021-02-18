澎湖元宵乞龜 龍門觀音宮2萬斤大米龜超吸睛
澎湖元宵乞龜活動中，湖西龍門觀音宮2萬2000斤大米包龜，是今年最大的一隻，農曆年前完成堆疊，還帶有2隻小米龜，象徵傳承，格外吸睛，元宵節起開放民眾擲筊乞求。
澎湖龍門村長、也是觀音宮主委的洪瑞達表示，觀音宮在8年前開始提供一隻4000斤米包龜，於元宵節乞龜活動中，供民眾來擲筊乞求，當年由謝洪閨春老阿嬤乞得後，年年續龜緣，已連續6年均由謝姓老阿嬤連莊，大米包龜也由原來的4000斤，逐年一直成長至2萬斤。
這隻大米包龜與謝家特別有緣，最近2年則由女兒謝玉枝接手乞得，今年奉還2萬2000斤，後方還帶有2隻小米包龜，8年來，足足成長了5倍多，趕在農曆春節前於宮前廣場堆疊完成，並開放民眾參觀，今年蟬聯澎湖地區元宵乞龜活動中，最大的一隻米包龜。
台灣元宵節慶中有「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」，並有「摸龜頭起大樓、摸龜尾存家伙、摸龜殼事業穩達達、摸龜腳金銀財寶歸厝腳」等諺語，春節連假中吸引不少民眾前往一睹大米包龜的英姿。
今年因受疫情影響，觀光局辦的萬龜祈福等活動都取消，不過，各宮廟都有傳統的乞龜等活動，除了大米包龜外、還有黃金龜、肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、金錢龜等各式各樣的龜品，在元宵節中供民眾來乞求，因此，澎湖各大小宮廟元宵乞龜活動，比過年還熱鬧。
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