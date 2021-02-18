民進黨高市黨部轉生雨林咖啡廳 變身網美打卡熱點

位於高雄市中華路與青海路口的民進黨高雄市黨部歷時半年規劃動工，今天以「雨林咖啡廳」面貌開幕，黨部主委趙天麟說，透過和設計師合作，以玻璃溫室改造老屋，歡迎大家來坐。

高雄市黨部於1987年7月設立，第6屆主委趙天麟上任後，導入「美學設計」改造市黨部形象，從制服設計到空間改造，透過募款砸下新台幣300多萬元，規劃到完工歷時半年，選在農曆年後的今天中午開幕。白色高雅設計搭配大面積透明櫥窗，以及綠意盎然植栽牆，讓市民都驚呼「好美！好像咖啡館。」

趙天麟致詞時感謝民進黨立法委員李昆澤、許智傑、高雄市議會黨團總召鄭光峰及多位高雄市議員；另外，民進黨中央黨部組織部主任李慶鋒、新北市黨部主委何博文等人也到場。

趙天麟接受媒體聯訪指出，民進黨高市黨部其實已經座落美術館農16特區超過20年，這裡是最精華的住宅區，民進黨有社會責任向公眾開放黨部，也能藉此展現創意實作的特色。他說，這次全權授權設計師，以雨林咖啡廳的概念重新打造黨部，也讓植栽和光影遍布每個角落。

趙天麟表示，在過年期間就有很多民眾來此拍照打卡，甚至有人提及從來不敢想像會走進老舊的黨部辦公室，但現在這裡變成城市的門戶，夜間也像一個座落在精華路段的精品，這裡是屬於大家的地方，歡迎大家有空進來坐坐。

未來高雄市黨部空間，將同時是黨公職提供服務窗口，以及民進黨與這座城市及世界連結平台，秉持民主自由精神，建構出實體與虛擬兼容的全新場域。

談到雨林咖啡廳設計理念，參與設計的「奧斯空間設計」設計師歐陽旭指出，這次設計是採玻璃溫室的想像，在綠意盎然空間內每處都是可拍照、直播的網美牆。抬頭可見的猴子模型則是連結鄰近柴山及壽山的獼猴視覺。咖啡機則是用結合支持雨林保護的咖啡豆，每喝一杯咖啡就可以自由樂捐投入在雨林保護上，讓環保理想串流在政治工作與日常生活中。