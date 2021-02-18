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鹽水蜂炮放不放？台南市府今宣布：取消遶境 集中施放

大學境外生返台檢疫 高市防疫旅館還有1340間

中央社 / 高雄18日電

各大學陸續開學，因應外籍生入境需求居家檢疫，高雄市政府衛生局今天統計，52家的旅館還有1340房的防疫旅館可供入住，以確保檢疫期間食宿垃圾及日常照顧安排無虞。

針對教育部開放境外生申請入境，高雄市長陳其邁昨天在防疫會議中提醒大專校院的境外生返台，應入住防疫旅館。衛生局今天清查防疫旅館供給，統計到昨天為止，全市52家防疫旅館共3266房，已入住及預訂1926房，尚有1340間量能。

針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫規定，衛生局表示，高雄市轄內防疫旅館即日起恢復一般申請程序，除高雄市民外也開放南部及離島地區等一般民眾有居家檢疫、隔離需求者訂房入住。高雄市轄內的外籍學生應僅入住防疫旅館，並於解除隔離前採檢；外籍勞工僅限高雄轄內雇主引進者入住。

各大學即將開學，對於境外生寒假返國再入境需要落實檢疫規定，各校不敢輕忽。以國立中山大學為例，包括外籍生、港澳生、陸生和僑生等境外生有653人，其中638名境外生疫情考量選擇留在台灣。

中山大學國際長郭志文表示，對於返國再入境學生，校方會要求依政府規定辦理；同時對於接機及事項安排等人員，學校會為相關工作人員保險。

防疫旅館 衛生局 高雄市

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