海洋國門地標建築模擬圖惹議 高市府澄清無此規劃
亞洲新灣區2.0計畫第4階段傳出擬建「海洋國門雙地標建築」引發爭議，被質疑恐破壞高雄港區天際景色。高市府今天澄清相關圖示為模擬圖，是民間提案非市府規劃。
高雄市政府上午針對網路社群質疑亞洲新灣區2.0計畫第4階段的「海洋國門雙地標建築」破壞了高雄港天際線表示，這是民間業者的提案，並非市府規劃，有關後續規劃設計將傾聽各方意見，謹慎處理。
市府指出，市長陳其邁擔任代理市長時，推倒過往圍住高雄港的外牆，除了讓民眾看見高雄港、親近港灣，也讓民眾對亞洲新灣區充滿無限想像，同時有關灣區規劃競圖提案接續不斷討論。
尤其10號與16、17號碼頭對望的地理位置，更被市府視為必須好好規劃做為高雄門戶的重點工程，市府強調未來開發不會破壞高雄港天際線，將以創意特色的方式規劃亞洲新灣區2.0計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言