海洋國門地標建築模擬圖惹議 高市府澄清無此規劃

亞洲新灣區2.0計畫第4階段傳出擬建「海洋國門雙地標建築」引發爭議，被質疑恐破壞高雄港區天際景色。高市府今天澄清相關圖示為模擬圖，是民間提案非市府規劃。

高雄市政府上午針對網路社群質疑亞洲新灣區2.0計畫第4階段的「海洋國門雙地標建築」破壞了高雄港天際線表示，這是民間業者的提案，並非市府規劃，有關後續規劃設計將傾聽各方意見，謹慎處理。

市府指出，市長陳其邁擔任代理市長時，推倒過往圍住高雄港的外牆，除了讓民眾看見高雄港、親近港灣，也讓民眾對亞洲新灣區充滿無限想像，同時有關灣區規劃競圖提案接續不斷討論。

尤其10號與16、17號碼頭對望的地理位置，更被市府視為必須好好規劃做為高雄門戶的重點工程，市府強調未來開發不會破壞高雄港天際線，將以創意特色的方式規劃亞洲新灣區2.0計畫。