學徒熬成藥膳餐廳大老闆 自製集愛撲滿助弱勢兒

貧寒家庭出身的東隆堂龜苓膏創辦人石溢銍，從中藥行學徒一路打拚成為擁有8家藥膳食補分店老闆，默默關懷弱勢兒少的他，繼8年前與屏東家扶中心合作為1000名家扶孩子圓夢，為讓關懷愛心源源不絕，再發想製作1000個達摩不倒翁愛心撲滿，以撲滿「銅板集愛、儲愛」 方式，今天和屏東家扶號召1000位傳愛達人加入助學行列，「拉他們一把，是翻轉命運的契機」。

50歲的石溢銍擔任家扶認養人已15年，在地方默默照顧許多弱勢家庭，鼓勵兒少勤學積極，出身貧困家境的他說，貧窮與困境是生命中最好的養份，出生無法選擇環境，但身處逆境環境成長，唯有經歷過程中的辛苦、努力，才能更懂得珍惜與感恩，弱勢兒少面對生命的不平凡，是考驗著對生活的態度，學習翻轉貧窮和突破困境，助學就是「拉他們一把」。

屏東家扶中心在兒少助學認養外，每年寒暑假都苦於600百多萬元的獎助學金籌措和勸募，石溢銍發想藉由愛心儲蓄撲滿，讓關懷愛心源源不絕，他自費30萬元製作1000個達摩圖樣的不倒翁愛心撲滿，在東隆堂沿海總店及全省各分店都有「銅板集愛」召集活動，每只500元起，凡認購傳愛達人撲滿，東隆堂用購買人名義捐款給屏東家扶，號召1000人加入。

石溢銍說，撲滿設計緣自日本祈願不倒翁的概念，涵意深遠，盼能牽起與家扶兒少的愛，一起勉勵家扶兒少能面對困境時，學習不倒翁不屈不撓的精神為自己的夢想，繼續勇敢向前；社會點滴的愛心灌溉，就如同用中藥煨燉的湯頭，細火慢熬、真材實料的人生，才有味道。