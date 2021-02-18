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衝綠電 高市首件「屋頂型漁電共生」申請案落腳永安區

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市首件「屋頂型漁電共生」申請案落腳永安區，圖為示意圖。圖／高市海洋局提供
高市首件「屋頂型漁電共生」申請案落腳永安區，圖為示意圖。圖／高市海洋局提供

高雄市漁電共生專案辦公室」今年2月初掛牌後，昨天核准首件屋頂型漁電共生申請案，由永安區內一處漁塭獲准架設太陽能光電板，面積為3萬8千平公尺，估計可發電5800KW。

高雄市海洋局表示，高雄首案核准的屋頂型漁電共生申請案落腳於永安區，此案會同水利、環保、地政、工務、經發等局處協助審查，後續將依建築相關法令規定申請使用執照。，

擔任高市「綠電小組」召集人的副市長林欽榮表示，經濟部去年12月3日公告「漁電共生先行區」，包含台南市、嘉義、高雄、屏東、雲林和彰化等七縣市，高雄先行區包含彌陀、湖內、路竹、岡山、永安、茄萣和阿蓮等7處養殖主要行政區。

高市漁電共生專案辦公室將全力推動漁電共生業務並為養殖產業導入新契機，目前已著手規劃後續7個養殖行政轄區的說明會，也建置漁電共生網頁，期藉由綠能加值，帶動傳統漁業成功轉型，創造漁業與綠能共生共榮願景。

海洋局表示，高雄市政府為兼顧當地既有漁業發展及漁民生計，並進一步提升土地利用價值，增加漁民及地主收入，由光電業者、漁民及魚塭主攜手合作，以確保三方的權利義務。

漁民 高雄市 屏東

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