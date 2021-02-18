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影／分局長自詡警界金城武 拍短片當觀光大使導覽金門

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖分局分局長何明祥與同仁花了一天時間，走訪金門各美景拍攝短片，行銷金門。圖／金湖分局提供
金湖分局分局長何明祥與同仁花了一天時間，走訪金門各美景拍攝短片，行銷金門。圖／金湖分局提供

金湖分局分局長何明祥調任到金門來3個多月，一直想為金門做點事，日前他突發奇想拍攝短片，行銷金門，沒想到意外爆紅，影片在臉書PO出後，短短不到一天，觸及率逼近1萬，不少同仁與同學都虧他當起「網紅」，他只是靦腆的笑一笑說，金門真的很美，希望可以幫忙推展觀光，讓更多人發現金門之美。

金門縣警局有2分局，其中金城分局長胡淑淨因為身高182公分，長相甜美，因為與港星鄭秀文有幾分神似，被網友譽為「警界鄭秀文」，屢屢受到媒體關注，頻頻躍上新聞版面；與她是分局長班同學的何明祥也同樣優秀，看到胡淑淨人氣大漲，他也不時調侃自詡為「警界金城武」，只是相似度太低，常常被打槍說不像。

何明祥最近突發奇想與分局內的同仁一起拍攝「分局長帶你遊金湖」觀光短片，行銷金門，由於拍攝剪輯的手法相當成功，被公認比縣府的宣傳短片拍的還好，所以觸及率不斷攀升，他說，是為了推展金湖金沙等地的觀光，才想到拍攝短片，來試水溫，他與同仁只花了一天的時間就拍好，一個晚上就成功剪輯配樂完成，首映跟同事分享，大家都覺得很棒。

何明祥打趣的說，他的廚藝不行，無法當主廚煮出佳餚慰勞同仁，想說可以當導遊或觀光大使，帶領大家一遊轄區內的美景，金湖、金沙的太武山、環保公園、陳景蘭洋樓、料羅喊泉、金東電影院、陽翟老街、馬山三角堡等地都有入鏡；何明祥指出，他最喜歡馬山三角堡的夕陽餘暉，結果很多人看完影片，都以為是在慈湖。

此外，影片還帶大家品嚐成功村的蚵嗲、津味廣東粥與黑屋甜點等，都是相當知名的網紅美食。何明祥說，影片現在已廣為流傳出去，希望更多人看完，會喜歡金門並來金門觀光。

許姓民眾表示，看完後大受感動，感覺分局長有真正融入金門，把很多金湖、金沙美景都拍出來，對行銷金門觀光有很大幫助。

陳姓民眾也說，金門以觀光立縣，每個人都是觀光的宣傳媒介，分局長融入在地生活，願意花時間、精神幫忙行銷金門，真的很有心，相當值得肯定。

金湖分局分局長何明祥調任到金門來3個多月，一直想為金門做點事，日前他突發奇想拍攝「分局長帶你遊金湖」短片，行銷金門，沒想到意外爆紅。圖／金湖分局提供
金湖分局分局長何明祥調任到金門來3個多月，一直想為金門做點事，日前他突發奇想拍攝「分局長帶你遊金湖」短片，行銷金門，沒想到意外爆紅。圖／金湖分局提供
金湖分局分局長何明祥與同仁走訪轄區美景拍攝短片，行銷金門，他還拍出很多俏皮的照片。圖／金湖分局提供
金湖分局分局長何明祥與同仁走訪轄區美景拍攝短片，行銷金門，他還拍出很多俏皮的照片。圖／金湖分局提供
金湖分局分局長何明祥與同仁拍攝短片，行銷金門，意外爆紅。圖／金湖分局提供
金湖分局分局長何明祥與同仁拍攝短片，行銷金門，意外爆紅。圖／金湖分局提供

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