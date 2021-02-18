金門旅行公會贈10萬元 助家扶中心建扶幼館

金門縣旅行公會理事長林永標今天率理監事多人致贈金門家扶中心新台幣10萬元，做為扶幼館建館基金。家扶中心說，興建中的扶幼館現正架設水電設施，可望4月初前完工揭幕。

家扶中心主任李桂平表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，旅遊公會名列十大「慘」業之一，但金門旅行公會成員仍願意雪中送炭，捐贈建館基金，家扶中心相當感動；期望疫情過後，各產業恢復榮景，慈善事業也可以繼續推動。

此外，金門縣林務所和金湖鎮公所為家扶中心協力打造的100個金門造型公益電話亭，已在新春期間完成認購，所得20多萬元將供做弱勢兒童生活急難救助與獎學金使用。

李桂平表示，認購者中有不少是民宿業者；林務所會根據認購者需求，將公益電話亭客製化為置物櫃或信箱，3月底送到家扶中心，供認購者領取。

金門家扶中心表示，興建中的扶幼館建館基金還短缺600多萬元，由於民眾持續鼎力相助，家扶中心有信心可完成任務。