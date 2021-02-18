屏東瑪家專五道路啟用 瑪家分駐所湧入爆量入山申請
屏東縣瑪家鄉公所在本月9日啟用專五道路後，該道路屬於山地管制區範圍，9日起2月16日春節連假結束，短短8天，湧入752人申請入山，以大年初三2月14日最多，有154人。2020年全年臨櫃申請108件272人，申請人潮堪稱「爆量」，內埔警分局已加派人力因應。
內埔警分局指出，根據國家安全法規定，人民入出山地管制區，應向警察機關申請許可，未經申請許可無故入出管制區，經通知離去而不從者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科1萬5千元以下罰金。
內埔分局指出，瑪家鄉山地管制區範圍涵蓋北葉村及瑪家村，均經國防部會同內政部劃為管制區並公告，專五道路即為貫穿該兩村的主要道路。該道路於2016年經縣府公告為專用道路，西起禮納里部落，東迄舊筏灣部落，全長8公里，須依法申請，始得入山。
諸多登山客愛好者的白賓山登山口，位在專五道路4.2公里處，是山地管制區範圍。瑪家鄉公所9日舉行專五道路（希沙屋瑪SISAUMAQ）啟用典禮後，並派人在專五道路起點處管制，對未申請核准者，輔導就近至瑪家分駐所辦理入山申請。
警方統計，自該專五道路9日啟用至春節連假結束，短短8天，臨櫃至瑪家所申請入山計有265件752人，遠較2020年全年臨櫃申請108件272人，堪稱「爆量」的增加。為因應湧進申請入山的人潮及配合防疫政策，該分局業加派志工協助民眾資料填寫及額溫量測，也請入山申請者能耐心等候。
內埔警分局長蔡耀順說，民眾進入山地管制區應依法辦理申請，避免「爬黑山」，俾能掌控在山人別，遇突發事故，始能即時應處及救援；對於白賓山長期登山者，將依「人民入出台灣地區山地管制區作業規定」，一次性核予90天的期程；另為快速登山客入山申請作業，該分局將研議簡化申辦流程，於紙本查核誤後，先行發給證明，避免民眾等待電腦輸登久候。
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