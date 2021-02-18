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高市漁電共生 永安白蝦塭地拔頭籌8月建置

中央社 / 高雄18日電

加速綠能發電規模，「高雄市漁電共生專案辦公室」月初掛牌設立，首件核准屋頂型漁電共生申請案由永安區養殖白蝦塭地拔頭籌，預計發電量約5800KW，將於8月建置完成。

高雄市政府海洋局今天指出，2月2日才剛設立「高雄市漁電共生專案辦公室」，17日就核准首件屋頂型漁電共生申請案，由永安區的白蝦養殖業者拔得頭籌；申請面積約3萬8000平方公尺，預計發電量約5800KW（千瓦），建置期程約半年，預計8月完成。

海洋局指出，這起申辦案件，業者預計投資經費約新台幣3億元，由於塭地面積廣闊，發電量可觀。市府配合中央政策，同時考量當地既有漁業發展及漁民生計，進一步提升土地利用價值，可以增加漁民及地主收入，由光電業者、漁民及魚塭主攜手合作，共同達成整體綠能發展目標。

海洋局指出，這件申請案會同相關單位審查，已核准農業用地作農業設施或室內養殖場使用，後續依建築相關法令申請使用執照，並在具有養殖或營運事實時提出申請設置屋頂型綠能設施等，再由業者進行電業籌設許可。

經濟部去年12月3日公告「漁電共生先行區」，包含台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、雲林縣和彰化縣等7縣市。高雄市「漁電共生先行區」，包含彌陀、湖內、路竹、岡山、永安、茄萣和阿蓮區等7處養殖主要行政區。

高雄市漁電共生專案辦公室目前已著手規劃後續說明會，及建置漁電共生網頁，提供地主、養殖戶及光電業者公開透明資訊，藉綠能加值帶動傳統漁業成功轉型，創造漁業與綠能共生共榮願景。

高雄市 漁民 屏東縣

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