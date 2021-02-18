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開學在即 金門各學校展開消毒作業讓師生安心上課

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
下週就要開學，近日各鄉鎮清潔隊都前進校園協助進行消毒工作，要讓大家安心開學。圖／校方提供
下週就要開學，近日各鄉鎮清潔隊都前進校園協助進行消毒工作，要讓大家安心開學。圖／校方提供

下週一（2月22日）即將開學，為因應新型冠狀病毒疫情以及讓家長安心送子女上學，金門各鄉鎮近日也入校展開消毒作業，以保障師生健康，金門縣教育處也提醒，消毒期間2月17日至21日校園暫不開放。

金湖鎮長陳文顧今天上午率環保課長陳永要以及清潔隊員， 協助轄區內各級學校進行消毒工作，上午前往金湖國小、金湖國中、多年國小、柏村國小；明日前往正義國小、開瑄國小、金門農工等校進行消毒。

陳文顧表示，因應疫情影響，特別請金湖鎮公所清潔隊員今明兩天協助噴藥消毒，除了校園周邊環境外，由於寒假期間學校曾開放民眾使用公共設施，因此會針對重點區域加強消毒，包括學校川堂、兒童遊樂器材、一樓廁所及洗手台等，讓教職員及學生可以安心地開學上課。

金湖國中也於開學前召開防疫小組會議，並擬定防疫措施、備妥相關應急備用防疫物資，包括口罩、消毒酒精、額(耳)溫槍)，就教室內學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，定時加強消毒，同時也設置相關門禁措施，請入校之訪客配合量測體溫與洗手，並請訪客配合佩戴口罩，以維持師生健康。

各校校長都表示，校園室外消毒於開學前全數消毒完畢，後續再由學校接手校園教室内部空間整潔工作，校長們也都非常感謝鄉鎮長可以協助校園開學前的消毒，讓師生上課更加安心。

金湖鎮長陳文顧（右二）今天一早率環保課長陳永要以及清潔隊員前進金湖國小關心校園消毒作業，讓校方很感謝。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧（右二）今天一早率環保課長陳永要以及清潔隊員前進金湖國小關心校園消毒作業，讓校方很感謝。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧一早率清潔隊員前進金湖國小關心校園消毒作業，提醒隊員針對一些重點區域加強消毒。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧一早率清潔隊員前進金湖國小關心校園消毒作業，提醒隊員針對一些重點區域加強消毒。圖／金湖鎮公所提供

金門 疫情 口罩

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