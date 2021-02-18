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開學在即 金門各學校展開消毒作業讓師生安心上課
下週一（2月22日）即將開學，為因應新型冠狀病毒疫情以及讓家長安心送子女上學，金門各鄉鎮近日也入校展開消毒作業，以保障師生健康，金門縣教育處也提醒，消毒期間2月17日至21日校園暫不開放。
金湖鎮長陳文顧今天上午率環保課長陳永要以及清潔隊員， 協助轄區內各級學校進行消毒工作，上午前往金湖國小、金湖國中、多年國小、柏村國小；明日前往正義國小、開瑄國小、金門農工等校進行消毒。
陳文顧表示，因應疫情影響，特別請金湖鎮公所清潔隊員今明兩天協助噴藥消毒，除了校園周邊環境外，由於寒假期間學校曾開放民眾使用公共設施，因此會針對重點區域加強消毒，包括學校川堂、兒童遊樂器材、一樓廁所及洗手台等，讓教職員及學生可以安心地開學上課。
金湖國中也於開學前召開防疫小組會議，並擬定防疫措施、備妥相關應急備用防疫物資，包括口罩、消毒酒精、額(耳)溫槍)，就教室內學生經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，定時加強消毒，同時也設置相關門禁措施，請入校之訪客配合量測體溫與洗手，並請訪客配合佩戴口罩，以維持師生健康。
各校校長都表示，校園室外消毒於開學前全數消毒完畢，後續再由學校接手校園教室内部空間整潔工作，校長們也都非常感謝鄉鎮長可以協助校園開學前的消毒，讓師生上課更加安心。
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