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高雄水情轉黃 市府籲市民節約用水

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄水情轉黃。圖／高市府提供
高雄水情轉黃。圖／高市府提供

高雄今年水情不佳，主要水源高屏溪川流量17日驟降至8.1cms，僅為歷年同期38%，更嚴峻的是，氣象局預估，今年第1季雨量會比往年偏少。因應水情變化，旱災中央應變中心今決議，高雄地區自25日起水情燈號由綠燈提醒調整為黃燈減壓供水。

市府表示，水情轉黃後，自來水公司將於每日22時至翌日6時降低管壓供水，對管線末端或高地區水壓若有不足時，預為配置臨時供水站及水車因應，並停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

另為因應今年乾旱情形，水利署及自來水公司整備高屏溪沿岸伏流水7處及地下水3處，每日平均約供應67萬噸備援用水。

高市府營運中鳳山溪再生水廠每日可供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用，並持續提供所轄旗美、大樹、楠梓、岡橋及鳳山溪汙水處理廠每日共約1.7萬噸回收水供市民取用作次級用水。

市府表示，雖高屏溪川流量驟降，但經統計去年枯旱期至今，尚能北送支援台南累計2460萬噸，後續將再跟水利署及自來水公司協商，增加東港溪引水量供鳳山水庫提升供水方案。

市府指出，相較其他部分縣市已進入橙燈減量供水，在中央與地方齊心合作下，將可穩定供應高雄用水。但雖目前水情對市民生活並無影響，仍請市民有水當思無水之苦，配合節約用水，隨時關緊水龍頭，共同抗旱。

高屏溪 水利署 東港

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