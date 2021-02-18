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遛狗不清便！高市環保局1月開罰24件 檢舉達人也盯上

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局加強宣導若未隨手清理狗便汙染環境，將依違反廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰款。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強宣導若未隨手清理狗便汙染環境，將依違反廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰款。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局今年1月加強執行未隨手清理犬隻排泄物飼主的違規行為取締，共稽查777件，告發24件，其中還有民眾錄影舉發成立的案件，都依違反廢棄物清理法第11條第1項第6款之規定，處新臺幣1200元至6000元罰款。

高雄市環保局環衛科長楊宇傑表示，今年1月起加強取締未隨手清理犬隻排泄物，稽查777件，告發24件；去年同期稽查計540件、告發7件，除了稽查力度增加，告發件數也成長3倍。提醒主人遛狗時，隨身攜帶犬便清理器及隨手清理狗便，別抱著僥倖心態放任犬隻排便，以免因汙染環境遭罰。

環保局表示，今年1月被告發的24件中，23件是稽查人員在公園或人行道埋守，因為此屬行為罰，必須是看到溜狗者實際有放任狗狗大便而未清理，才會開罰。另一件是由民眾錄影舉發，檢舉者錄下犬隻便溺及飼主未隨手清理狗便汙染環境畫面，還有飼主車牌號碼或門牌資訊等，寄交環保局舉發。若經查證屬實符合取締告發要件，也可獲得實收罰鍰40%檢舉獎金。

高雄市環保局加強宣導若未隨手清理狗便汙染環境，將依違反廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰款。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強宣導若未隨手清理狗便汙染環境，將依違反廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元罰款。圖／高雄市環保局提供

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