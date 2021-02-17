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高雄防疫旅館申請鬆綁 不再限定戶籍地及對象
高雄市政府今天開春節後第一次防疫會議，因應教育部開放境外生申請入境，高雄市長陳其邁表示，高雄防疫旅館已有餘裕，即日起恢復一般申請程序，不再限定戶籍地及對象；大專校院的境外生返回台灣，應入住防疫旅館，以確保居家檢疫期間食、宿、垃圾及日常照顧等安排無虞，於居家檢疫期滿後，也應進行病毒檢測方可進入校園，確保防疫安全。
隨著新冠肺炎疫苗陸續到貨，高雄新衛生局依據中央流行疫情指揮中心規畫的接種期程，第一階段接種以醫事人員為優先，第二階段為65歲以上長者，全面開放則屬第三階段。陳其邁強調須事先規畫好第三階段「全面開放」的接種工作，讓需要的人在最快時間內接種疫苗。
衛生局長黃志中提醒，市府同仁於農曆春節期間如曾前往人潮聚集的景區熱點，出現疑似症狀應立即就醫，並在家休息。開學在即，教育局已落實校園防疫整備及環境清消，迎接新學期。
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