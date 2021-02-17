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屏東縣展開校園環境清消 開學兩周內進校園量體溫
防疫消毒作業不停歇，屏東縣府防疫消毒大隊今展開校園與公共場所周邊公共環境消毒作業，包括運動場、廁所、洗手台、溜滑梯遊樂等設施，將在本月20日前全面完成33鄉鎮市227所大專院校（含幼兒園）學校周邊與校內戶外公共環境消毒工作。
屏東縣教育處指出，開學前與各鄉鎮市公所配合校園環境清潔消毒與校園防疫物資整備，環境清消期間校園暫不開放。確保開學後防疫工作，各級學校在開學兩周內，學生進校園須量測體溫，持續實施衛教宣導防疫，提醒家長主動關心學生健康與出門前量測體溫。
環保局指出，今天已完成竹田、萬巒、里港、九如、枋寮、琉球、瑪家、泰武及霧台鄉57所學校消毒，並持續在2月20日前全面完成33鄉鎮市227所大專院校以下（含公立幼兒園）學校校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作，讓師生安心迎接開學。
環保局指出，因應防疫做好各項萬全準備，已在春節前針對人潮聚集民生熱點與交通場地等場域消毒1344處，春節一結束今再次針對公民營交通場站交通船碼頭及人潮聚集處進行消毒作業，並持續加強鐵路、公路等交通場站、百貨賣場等大型營業場所、超市、市場等人口聚集民生熱點實施消毒防疫作業，以確保民眾安心、安全生活。
屏東縣政府呼籲，除學校等公共場所清潔消毒，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，請務必戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。
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