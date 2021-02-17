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2月22日開學 高雄市今起至21日進行校園消毒

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市教育局長謝文斌。記者蔡孟妤／攝影
高雄市教育局長謝文斌。記者蔡孟妤／攝影

因應疫情，開學延後至2月22日，高雄市教育局長謝文斌今說，配合教育部規定，市府將在17日至21日進行校園消毒工作，務必在21日前完成所有校園消毒工作，請家長放心。

謝文斌今在市政會議後表示，因應開學的疫情準備，市府配合教育部規定，將在17日起至21日進行校園消毒工作，過年前已特別跟環保局協調，今天開始已有學校陸續接受消毒工作，也會有檢核機制，督學也會回報學校的消毒狀況、畫面或成果，務必會在21日前完成所有校園消毒工作，也請各位家長放心。

此外，針對行政院班班有冷氣政策，謝文斌說，預計接下來一年共會投入38億左右，感謝中央補助，且該政策有完整配套，除冷氣的安裝外，也有校園的電力系統改善，把供電系統做好後，才能有穩定的冷氣使用環境。

另市府也會建立電力管理系統，透過智慧監控學校電力調配，也會配合中央植樹計畫，共有70所學校，會植樹1400多顆樹，植樹後可更確保校園溫度降溫，讓校園得到更永續的環境。另也會挑選偏鄉、市區、山區共5校作為示範學校，希望建立更生態、美化、環保的機制，朝永續生態發展。

教育部 高雄市

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