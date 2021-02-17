擴大投資 高市與日商三菱UFJ銀行合作

為積極爭取日商擴大對高雄投資，高雄市政府經濟發展局日前與日本第一大金融集團三菱日聯金融集團旗下子公司「三菱UFJ銀行」洽談合作事宜，吸引更多潛在業者投資高雄。

針對雙方未來合作，三菱UFJ銀行高雄分行總經理清澤達郎表示，包括與高市府建立合作管道，交流媒合商務資訊，共同合作招商，也將透過三菱日聯銀行的網路平台，對所有客戶宣傳高雄投資環境最新訊息，吸引更多潛在業者投資高雄。

高雄市經發局長廖泰翔也指出，高雄市長陳其邁上任後有不少日商、外商擴大對高雄投資，感謝看好看旺高雄，經發局將會提供最好服務，加速外資企業落地。

三菱日聯金融集團是由三菱東京金融集團與日聯控股合併成立，總資產及整體規模均位居日本金融業翹楚，也是世界級的綜合性大型金融機構。該行希望能成為「世界首屈一指的綜合金融集團」，提供客戶最高水準的商品與服務，並提升市價總額成為世界金融機構前五強之一。

依經發局資料，日商數量居高雄市外商之冠，近期日商和與日商合資企業持續加碼投資，其中包含台灣華爾卡國際、台塑德山精密化學、台灣愛德克、東麗尖端薄膜等業者都新增及擴大對高雄投資，高雄市政府再與三菱日聯銀行攜手合作，建立友好互動關係，利用三菱日聯銀行集團在日本海內外廣大的人際網路及豐富業務資源，吸引更多優質日本企業來高雄投資，並且成為市府對日招商引資的合作夥伴。

廖泰翔指出，日商在1960年代就已在高雄生根，創造許多優質的就業機會，在歷史、政治、動漫等文化上都深受日本影響，而因應全球供應鏈重組加上新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）推進遠距經濟發展，帶動半導體產業翻倍成長，也吸引穩懋、日月光、國巨、穎崴、華爾卡、默克等國內外半導體供應鏈業者陸續來高雄設廠，投資金額已突破千億元。

廖泰翔表示，日前世界級半導體供應商英特格（美商）南下拜會陳其邁，宣布將投資高雄60億元；全球最具指標的封測大廠日月光也和手機晶片製造商高通、中華電信合作，在高雄啟用全球第一家5GmmWave智慧工廠，並表達持續加碼投資千億的好消息。

另外，橋頭科學園區、仁武產業園區完工後，將串聯南科、加工區推動南部科技廊道快速成形，隨科技大廠進駐高雄，南台灣將成為全台最有價值的半導體產業聚落，吸引日本相關產業鏈進行投資。