金門春節輸運圓滿完成 受疫情影響今年返鄉人數大減

受到疫情影響，今年過年金門的返鄉人數略減，金門航空站今天表示，「110年春節聯合候補櫃檯」自2月15日（初四）啟動，迄2月17日（初三）中午畫下圓滿句點，為期3天之春節收假疏運任務，但相較於往年候補人數高達上萬人次「一位難求」擁擠之情景，還是差很多，有數天的候補人次僅個位數，總計協助疏運近2萬4240位鄉親旅客順利返回工作崗位。

今年春節假期長達7天，原本預期會有很多鄉親返鄉，但很多人都臨時取消，讓除夕的不少航班都有空位出現，據航站資料統計，今年春節聯合候補期間（2月15日至17日），台金民航機往返共296架次，載客約2萬4240人，離站班機幾乎班班客滿，載客率近95%。

另外，登記聯合候補位312人次，包括金門-台北247人次、金門-台中39人次、金門-嘉義1人次、金門-台南7人次、金門-高雄18人次，實際補上總人數119人。

金門航空站主任洪念慈指出，今年春運候補人潮減少，與疫情影響有關，為減少於機場候機，多數旅客均已訂位，致聯合補位機率大為提高；同時今年因天氣良好，即使班班幾乎客滿，班機均能正常起降，空中疏運順暢。

洪念慈特別感謝金門縣政府團隊、陳玉珍立委服務處及金防部、各航空公司、地勤業者及航警所等全體同仁犧牲假期投入春運疏運作業，工作人員每日自清晨6時30分起輪班在機場待命服務旅客，直至航班結束方返家休憩，圓滿達成疏運任務。