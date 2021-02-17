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從高雄黑幫到年輕茶王 陳昭憲投身創業翻轉人生

中央社 / 高雄17日電

男子陳昭憲曾混跡黑幫，飆車幹架樣樣來。雖曾有一段囹圄人生，但他卻憑著努力創業精神，從零開始鑽研茶葉，創立自有手搖飲品牌，現在高雄已有4家分店，更是受刑人翻身楷模。

「史上最年輕茶王」的陳昭憲今年雖才31歲，手上卻已有「昭憲茶業」、「憲茶HSIEN．tEA」等品牌，在高雄也有4家分店。當他的分店開幕時，高雄地檢署檢察長莊榮松前來為他祝賀，高雄監獄、高雄女子監獄也常邀請他演講分享奮鬥經歷。

陳昭憲受訪時坦承，自己天生不服輸，剛接軌社會就毅然決然開啟艱難的創業路。但因曾處囹圄生活，他自知浪費多年青春，所以更想把握能在獄中閱讀的機會，積極研讀財經雜誌、商業書籍，為未來創業鋪路。

陳昭憲26歲回歸社會後，深感「青春沒有幾個10年、20年」，自己既已晚人家起步，就應加把勁打拚「只許成功，不許失敗」。之後在一次造訪南投親戚家時，親戚以自種茗茶招待他，就此打開他識茶創業之旅。

陳昭憲說，他在3到5個月內借住親戚家積極從零開始認識茶，並於106年創立「昭憲茶業」品牌，更一舉在高手如雲的南投縣名間鄉農會-春季台灣好茶比賽評鑑「青心烏龍茶組」奪下特等獎，成為「史上最年輕茶王」。

他坦言，茶葉本身是傳統事業，因此該如何跟新世代對接，怎麼滿足這個市場，是他創業之初無時無刻都在思考的問題。為了投入冷泡茶飲事業，他成功申請臺灣更生保護會高雄分會優惠貸款，因為他的創業目標明確、營運計畫周全，也是至今唯一能貸到上限80萬元的更生人

一路走來，陳昭憲相當感謝更生保護會高雄分會的幫忙，凡如舉辦市集，就會邀請他去出席參展，或是幫忙推廣昭憲茶業的訂單，甚至讓他帶著員工和產品去幫忙行銷。

陳昭憲也透露，新的一年計畫為手搖飲品牌展開招商加盟計畫，並拓展更多異業結盟。但他也希望，有一天自己能成功到撕下「更生人」標籤，並非是作為「更生人回歸社會成功案例」，而是作為「成功創業者」被社會肯定，讓子孫為傲。

創業 品牌 更生人

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