快訊

無視警告！他硬闖踩裂古蹟橋還墜地 下場曝光

天罰？神學士「炸彈講習班」出意外 30名成員當場炸死

毒品耽誤人生因母愛悔悟 他開公車重新出發

中央社 / 高雄17日電

曾因毒品案入獄的「瓜子」郭姓男子，因為母親的關愛進而想通悔悟。關了近5年後假釋出獄的他，在更生保護會協助下參加職訓課程考取大客車司機駕照，重新與社會接軌。

「我從沒想過會變成一個公車司機」，現年47歲外號「瓜子」的郭男在103年6月因毒品案入監，但他在獄中幡然悔悟，認為自己錯失太多寶貴時光，決心重新做人。他107年底出獄後接受更生保護會高雄分會協助，至今已回歸社會2年多。

郭男說，自己16歲起就在朋友引誘下開始吸食安非他命，這一吸整整23年。期間他雖從未被警方抓到過，但卻終日遊手好閒，每份工作都做不到半年。直到某天回到家準備炒菜給家人吃時，突有員警持搜索票上門將他逮捕。

被判刑7年8個月的郭男服刑期間未被家人放棄，媽媽每週都會來探望他，關心有沒有需要什麼生活用品，這也讓他不禁開始思考是不是浪費太多時間，並決定要跟過去切乾淨，「現在只希望生活平平淡淡、平平安安。」

急於想學新東西的郭男，假釋出獄後原本只是玩票性質報考大客車駕駛執照，想不到在更生保護會介紹的職訓課程認識了現在的公車公司老闆娘，他也順利就職，每天工時雖長達12小時，但心裡著實踏實不少。

他表示，自己以前真的浪費太多時間，出獄後不僅與社會脫節，連手機都不太會用，若有工作閒暇之餘會想再多學習新東西，努力和社會接軌。現在也剛上完駕駛天車的課程，準備進一步轉職。

「我有一段獄中奇緣」，談起感情狀況，郭男突然略顯害羞地說，自己沒結婚，但在獄中結識一名經由朋友介紹的女獄友，兩人在監獄中以最純粹的書信往來，至今已經99封，郭男更會每月北上台中探望。

他說，自己現在的生活就是工作和家庭兩點一線，沒機會認識什麼新朋友。但對於這段發展中情緣，「會等到她出獄」。

郭男不諱言，剛出獄時有一段時間感到自卑，深怕被別人知道更生人身分。但開公車一段時間後，他在某次聊天才得知原來幾乎全公司都已知道他的事情，但卻沒有人因此另眼看待，這也讓他更加深自己往後要走得更踏實，別再走回頭路的決心。

毒品

延伸閱讀

賣少年1500元彩虹菸 判刑8年

賣6支彩虹菸給16歲少年 含第3級毒品遭判刑8年

影／今年只能牢裡過年！ 專偷娃娃機毒品通緝犯被逮

毒品新生人口再創新低 新北警年節掃毒不停歇

相關新聞

2月22日開學 高雄市今起至21日進行校園消毒

因應疫情，開學延後至2月22日，高雄市教育局長謝文斌今說，配合教育部規定，市府將在17日至21日進行校園消毒工作，務必在...

文化高雄用簡體被批無心愛高雄 文化局：古字寫法設計

國民黨政策會專員呂謦煒今天在臉書發聲，指高雄市文化局2月份的「文化高雄」刊物，竟然使用簡體字「爱」，質疑現在的高雄市府團...

影／屏東縣民公園開放不到2周 廁所上方矮牆遭塗鴉

屏東縣府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，打造20公頃屏東縣民公園，縣民公園二期計畫在2月5日正式開放，蛻變新藍帶...

疫情若清明後未見和緩 金門縣府考慮再發振興券

今天是春節假期後的第一個上班日，配合中央防疫規定，金門縣政府已連續2年取消「新春聯合團拜」，僅由金門縣長楊鎮浯偕同副縣長...

高雄燈會小提燈「牛揹揹」亮相 可放手機

高雄市今年雖因新冠疫情的影響，取消燈會活動，但沒有取消小提燈發送。觀光局今天公布今年的燈會小提燈「牛揹揹」，是一款兼具小...

屏東森林圖書館回到最美 即起推出跨館通閱通還

屏東縣立圖書館總館歲修完成，昨起恢復營運，再度創下單日入館人數破萬紀錄，歲修後的圖書館，強化館內親子友善措施、優化3樓戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。