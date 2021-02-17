毒品耽誤人生因母愛悔悟 他開公車重新出發

曾因毒品案入獄的「瓜子」郭姓男子，因為母親的關愛進而想通悔悟。關了近5年後假釋出獄的他，在更生保護會協助下參加職訓課程考取大客車司機駕照，重新與社會接軌。

「我從沒想過會變成一個公車司機」，現年47歲外號「瓜子」的郭男在103年6月因毒品案入監，但他在獄中幡然悔悟，認為自己錯失太多寶貴時光，決心重新做人。他107年底出獄後接受更生保護會高雄分會協助，至今已回歸社會2年多。

郭男說，自己16歲起就在朋友引誘下開始吸食安非他命，這一吸整整23年。期間他雖從未被警方抓到過，但卻終日遊手好閒，每份工作都做不到半年。直到某天回到家準備炒菜給家人吃時，突有員警持搜索票上門將他逮捕。

被判刑7年8個月的郭男服刑期間未被家人放棄，媽媽每週都會來探望他，關心有沒有需要什麼生活用品，這也讓他不禁開始思考是不是浪費太多時間，並決定要跟過去切乾淨，「現在只希望生活平平淡淡、平平安安。」

急於想學新東西的郭男，假釋出獄後原本只是玩票性質報考大客車駕駛執照，想不到在更生保護會介紹的職訓課程認識了現在的公車公司老闆娘，他也順利就職，每天工時雖長達12小時，但心裡著實踏實不少。

他表示，自己以前真的浪費太多時間，出獄後不僅與社會脫節，連手機都不太會用，若有工作閒暇之餘會想再多學習新東西，努力和社會接軌。現在也剛上完駕駛天車的課程，準備進一步轉職。

「我有一段獄中奇緣」，談起感情狀況，郭男突然略顯害羞地說，自己沒結婚，但在獄中結識一名經由朋友介紹的女獄友，兩人在監獄中以最純粹的書信往來，至今已經99封，郭男更會每月北上台中探望。

他說，自己現在的生活就是工作和家庭兩點一線，沒機會認識什麼新朋友。但對於這段發展中情緣，「會等到她出獄」。

郭男不諱言，剛出獄時有一段時間感到自卑，深怕被別人知道更生人身分。但開公車一段時間後，他在某次聊天才得知原來幾乎全公司都已知道他的事情，但卻沒有人因此另眼看待，這也讓他更加深自己往後要走得更踏實，別再走回頭路的決心。