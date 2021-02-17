疫情若清明後未見和緩 金門縣府考慮再發振興券

今天是春節假期後的第一個上班日，配合中央防疫規定，金門縣政府已連續2年取消「新春聯合團拜」，僅由金門縣長楊鎮浯偕同副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金到府內各處室向同仁拜年，展望新的一年，楊鎮浯透露，如果新冠肺情疫情持續嚴峻，今年清明節過後，疫情未見和緩，縣府將啟動振興產業方案，包括再發振興券挽救經濟等措施。

楊鎮浯今天上午逐一到各局處向同仁拜年，他也感恩同仁，在過去這段日子戮力為公，造福鄉親，也強調去年金門遭逢50年來罕見苦旱，但年節期間天降甘霖，民眾都說是好事，象徵今年開春風調雨順，也期待新年瑞相能持續一整年，讓金門平安度過疫情和旱災困境。

針對記者詢問新的一年，武漢肺炎疫情似乎遲遲未和緩，有無因應策略，楊鎮浯表示，小三通一直是金門經濟命脤之一，若疫情未見和緩而成為新常態，楊鎮浯呼籲中央審慎思考新常態的作為，不能因疫情而不開，持續讓小三通陷入關閉的困境。

此外，楊鎮浯表示，如果今年清明節過後，疫情未見和緩，縣府將會啟動紓困、振興產業方案，其中包括不排除在縣議會的支持下，再發振興券挽救經濟；至於發放的金額和方式，縣府還在研議中。

去年金門縣政府獨步全台發放「1+1振興券」，帶來新台幣5.6億元消費額。楊鎮浯表示，縣府已展現超前部署的決心與能耐，如果疫情持續嚴峻，縣府會朝「手續更簡便、幅度更擴大」的政策方向作努力，而不只是繼續發放振興券，包括產業紓困部分，也希望相關部門超前部署，提早作準備。