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影／屏東縣民公園開放不到2周 廁所上方矮牆遭塗鴉
屏東縣府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，打造20公頃屏東縣民公園，縣民公園二期計畫在2月5日正式開放，蛻變新藍帶，未料啟用不到兩周，縣民公園公廁上方的矮牆，遭民眾塗鴉，還變成許願牆，還有人落款寫下名字、學校。屏東縣府指出，希望大家共同維護整體品質，會盡快在一周內將矮牆重新粉刷。
曾飄惡臭的屏東紙漿廠、殺蛇溪，經縣府五年多來的整治規畫，打造為屏東縣民公園，占地20公頃，縣府在整治開挖時，意外發現紙漿廠遺構，決定將遺構保留，打造成水岸園區再生。
本月5日縣府舉辦啟用儀式，縣民公園開放後，未料春節期間竟有民眾在公共廁所上方的矮牆塗鴉作畫，還有落款，寫下名字、學校，還有留言許願，矮牆化身「許願牆」。
縣府城鄉發展處指出，縣民公園公廁是採覆土式建築，地景草坡融入公園景觀視覺，可以降低室內熱度，公廁上方的地景草坡的矮牆，遭民眾塗鴉，希望民眾共同維護整體品質，塗鴉部分會請廠商盡快重新粉刷。
城鄉發展處指出，縣民公園內有一處公共藝術裝置是開放讓民眾塗鴉，該區在縣民公園一期計畫內，紙漿倉庫附近，「近在紙尺」留言塗鴉板，可以用粉筆在黑板上塗鴉創作。
屏東縣民公園是保留紙漿生產製程場域的活化空間，打造見證歷史的地景亮點，縣府歷時5年，總工程經費3.9億元。
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