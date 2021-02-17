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愛情摩天輪喊卡 陳其邁擬提「亞灣2.0」計畫替代

中央社 / 高雄17日電

前高雄市長韓國瑜推動愛情摩天輪開發案，新市長陳其邁上任後喊卡，他今天上午表示，「亞灣2.0」計畫將以「前店後廠」概念分期分階段導入新商業模式，而非以過去想法思考。

韓國瑜上任後積極推動「愛情摩天輪」開發案對外招商，當時市府宣稱愛情摩天輪提案有來自法國等7家投資業者，廠商看上愛河出海口一帶舊港區碼頭範圍開發基地，多功能經貿園區計畫的「特定文化休閒專用區」第20工區土地，也就是駁二大港橋對面的蓬萊商港區。

針對愛情摩天輪開發案是不是有替代方案，陳其邁上午出席牛年小提燈發布會回應，自己從上任後就開啟整個「亞灣2.0」計畫，包括結合時尚數位，以「前店後廠」概念，在整個蓬萊港區發展三角窗經濟，讓所有進來的船隻和飛機都能看到高雄港門面大港橋的開發，目前已有國際廠商跟市府洽談開發。

陳其邁說，「亞灣2.0」計畫從1至22號碼頭有時尚流行元素、全像投影電影院，還有體感科技及遊艇碼頭區等，是要用新的創意及商業模式去建構發展。周邊相關建設包括旅運大樓將完工、高雄流行音樂中心4月啟用等，市府會以整體開發、分期分階段導入新的商業模式。

媒體追問，這是否代表愛情摩天輪確定不做，陳其邁則說，這不是重點，重點是要有「新創意」、「新的商業模式」建構「亞灣2.0」計畫。市府會以全新的、國際視野商業模式來看，不會以單一或過去的想法思考。

愛情 陳其邁 韓國瑜

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