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高雄燈會停辦 區公所19日發放牛揹揹小提燈

中央社 / 高雄17日電

2021年高雄燈會因疫情停辦，不過應景的提燈不缺席，市長陳其邁今天和小朋友一起帶著「牛揹揹」提燈亮相，市府將自2月19日上午起透過區公所發放，陪伴民眾「犇」向幸福。

今天是春節連假後的開工日，市府觀光局在市府中庭舉辦「牛揹揹」小提燈發表會，小朋友帶著小提燈以時尚走秀亮相，由於提燈可以提也可以揹，極有趣味性。

陳其邁手提放大版的小提燈向市民賀新春，宣布「牛揹揹」小提燈將在38區區公所限量發送，民眾可以在2月19日起早上9時至下午5時到公所領取，另外配合觀光行銷，也將在壽山動物園限量發送，讓民眾闔家到動物園遊園踏青，還可以領到牛揹揹小提燈，一舉兩得。

因應防疫考量，陳其邁將不到醫院發送提燈給病童，市府會直接將提燈送到高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院等8家設有兒童病房的醫院，由院方轉送院童。

牛揹揹提燈的設計師林佳葦表示，提燈造型靈感來自於高雄流行音樂中心，以幾何切面的具象式牛頭呈現，演繹出科技、時尚的風格；提燈連接背帶可兼具提燈與包包的功能，可頸掛、側揹或斜揹，成為搭配造型的一個亮眼配件。

林佳葦說，今年的燈主要是走時尚文青風格，因為提燈線條比較硬一些，所以用馬卡龍色調來中和比較剛硬的線條，這個燈除了是提燈外同時也是一個背包，提燈後面其實是用一個八角形的紙盒結構去創造出置物空間，提的時候可在裡面收納隨身東西，如口罩、捷運卡、面紙等。

她也提到，若把手機閃光燈打開放進去，它其實就是另外一個燈源，當燈沒有電的時候，可以繼續使用手機來照明。

陳其邁 動物園

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