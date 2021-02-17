下架韓國瑜愛情摩天輪 陳其邁拋亞灣2.0新創意

高雄市前市長韓國瑜受注目和議論的政見之一「愛情摩天輪」確定無法實現，對於高雄港沿港區域和亞灣區的建設，高雄市長陳其邁今天表示，愛情摩天輪不是重點，重點是整個亞灣2.0計畫要有「新的創意」和「新的商業模式」來推動。

陳其邁上午被問到有關愛情摩天輪的計畫是否取消時表示，他上任之後就開啟整個亞灣2.0計畫，結合時尚、流行、數位，以前店後廠的概念，結合高雄產業開發，希望能夠在整個亞灣區、尤其在蓬萊港區發展亞灣區的「三角窗經濟」，因為這裡是高雄港的門面，所有進來的船隻、從空中看，都是整個亞灣區最核心的地帶，也藉由大港橋的開發完成，今年的過年大家都可以看到整個亞灣區的景況。

他表示，旅運大樓即將完工，流行音樂中心今年4月即將啟動，所以，整體的開發能夠有新的創意，當然也必須有新的商業模式來建構整個亞灣區2.0計畫，都歡迎投資；事實上，已有一些國際的廠商跟市府或港務公司洽談整體的一些開發，市府會以整體的開發分期、分階段，然後以新的商業模式來逐步推動亞灣2.0的計畫。

被問到愛情摩天輪是不是確定不做了，陳其邁說，「這個不是重點，重點是新的創意、新的商業模式！」

韓國瑜爭取建設愛情摩天輪時，曾有中央不給地的感概，現在陳團隊推亞灣2.0計畫，用地有無問題？陳其邁說，亞灣2.0計畫從1號到22號碼頭，有一些歷史的傳承，也有時尚流行的一些元素在裡面，市府會結合數位內容產業、體感科技等，以前店的概念展示成果；遊艇碼頭大概在15號和16號碼頭，高雄本身有遊艇產業，在前店後廠的概念，前店當然就是要整個愛河灣的遊艇碼頭整體開發，所以會以新的創意新的商業模式來全力推動亞灣2.0的計畫。