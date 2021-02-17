屏東森林圖書館回到最美 即起推出跨館通閱通還

屏東縣立圖書館總館歲修完成，昨起恢復營運，再度創下單日入館人數破萬紀錄，歲修後的圖書館，強化館內親子友善措施、優化3樓戶外閱讀區，更推出跨館通閱通還便民服務，可在屏東縣38個公共圖書館跨館借閱書，讓縣內公共圖書館服務再升級。

屏東縣立圖書館總館去年8月28日開幕後，累計進館人次逾50萬人次，為讓閱讀環境回到最美，屏東縣政府在農曆年間歲修，館內全面總體檢，針對親子族群使用率最高的1樓兒童區、3樓漫畫區、5樓演講廳，並在無障礙廁所內加設尿布台與兒童安全座椅，為親子們提供友善的使用空間。

3樓戶外閱讀區以自然原野為景觀設計理念，以適合長時間日照的龍舌蘭為主角，運用石材造景，在屏東晴空下展現豐盈的生命力和自然律動，森林、陽光、石板屋加上龍舌蘭，屏東總圖更加完整呈現屏東味，適合在此放空、休憩，感受另一種自在的閱讀氛圍。

文化處說，總圖在年初五恢復營運首日，入館人次即破萬，圖書館持續增加館藏，1樓兒童區推出英文繪本書展，全新繪本包含立體書、藝術人文、知識探險等主題書，共計200冊，提升親子共讀。

屏縣府從2018年推出免費通閱服務，讓全縣各鄉鎮圖書館書籍互相流通，借閱率年年成長，文化處統計，去年通閱冊數4萬9千多冊，較108年3萬5千多冊，增加近1萬4千冊。